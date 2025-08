La pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE riceverà a MARRADI (Firenze) il PREMIO PAPE GURIOLI

Condividi questo articolo?

La pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE riceverà il PREMIO PAPE GURIOLI 2025 il 19 novembre a Marradi (Firenze), nel paese natale del celebre musicista e nel giorno del suo compleanno, a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta prematuramente lo scorso marzo. Il premio è assegnato da Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, e da Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, in accordo con Arianna Gurioli (figlia di Pape, in rappresentanza della famiglia) e con il patrocinio del Comune di Marradi.

Questa la motivazione del premio: «Tra le eccellenze pianistiche del nostro Paese e insignita di prestigiosi riconoscimenti internazionali, Giuseppina Torre ha saputo utilizzare la musica — attraverso concerti e composizioni — come strumento di rinascita e speranza, abbinandola trasversalmente a progetti con un forte sfondo di impegno civile e sociale. Il Premio nasce proprio per valorizzare chi, come l’amico Pape Gurioli, ha saputo attivare percorsi trasversali attraverso il pianoforte, e Giuseppina Torre incarna pienamente questo profilo».

Le motivazioni del premio saranno lette al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti il 4 ottobre a Faenza (Ravenna).

Dopo il successo dei concerti in Australia a marzo, continua il tour in Italia di GIUSEPPINA TORRE per suonare dal vivo i brani tratti dal suo ultimo album “THE CHOICE” (Sony Music Italia) e dal precedente “LIFE BOOK” (Universal Music Italia). In alcune date la pianista e compositrice presenterà il suo primo libro “Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo” (Solferino, pp. 192), scritto con la giornalista Barbara Visentin.

Il libro racconta la storia di Giuseppina Torre che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica. Dietro il successo, nascondeva una sofferenza profonda ma, con coraggio e grazie alla musica, è riuscita a liberarsi e a ricostruire la propria vita. La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Questi gli appuntamenti con Giuseppina Torre (presentazione del libro e/o concerto):

25 luglio – Largo Albanese– Noci (Bari) nell’ambito del festival Chiostri e Inchiostri PRESENTAZIONE LIBRO

28 luglio – Club Nautico – Scoglitti (Ragusa) PRESENTAZIONE LIBRO

3 agosto – Piazza Plebiscito – Ceglie Messapica (Brindisi) CONCERTO

8 agosto – Piazza Matteotti– Lido di Camaiore (Lucca) nell’ambito della rassegna editoriale estiva LidoCult PRESENTAZIONE LIBRO + CONCERTO

6 settembre – Via Mornino Penna – Scicli (Ragusa) nell’ambito della rassegna Pagine Mediterranee PRESENTAZIONE LIBRO

Il 25 luglio, alle ore 22.30, presso Largo Albanese a Noci (Bari), presenterà il suo libro nell’ambito del festival Chiostri e Inchiostri, insieme a Domenica Pallatella. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 28 luglio, alle ore 19.30, presenterà il suo libro presso il Club Nautico di Scoglitti (Ragusa) insieme alla psicologa Sonia Di Caro e all’avvocato Stefania Lorefice. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 3 agosto, alle ore 22.45, si esibirà in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica (Brindisi) in occasione della nona edizione di Piano Lab. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’8 agosto, alle ore 21.30, presenterà il suo libro insieme alla giornalista Emma D’Aquino ed eseguirà alcuni brani tratti dal suo ultimo album The Choice in Piazza Matteotti a Lido di Camaiore (Lucca), nell’ambito della rassegna editoriale estiva LidoCult. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 6 settembre, alle ore 21.00, presenterà il suo libro in via Mornino Penna a Scicli (Ragusa) nell’ambito della rassegna Pagine Mediterranee. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

GIUSEPPINA TORRE è impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne e ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è il suo terzo album, che ha prodotto con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

