La comunità di Mascali accolito sei nuove unità della Guardia Nazionale Ambientale con il “giuramento”

La comunità di Mascali accoglie con entusiasmo sei nuove unità della Guardia Nazionale Ambientale. La cerimonia di giuramento si è tenuta nell’aula consiliare del municipio, alla presenza del sindaco Luigi Messina, del vicesindaco Veronica Musumeci e dell’assessore alla Protezione Civile, Paolo Virzì.
I nuovi membri, che opereranno sotto la guida del responsabile del distaccamento mascalese Giovambattista Musumeci, hanno prestato giuramento impegnandosi a servire la comunità e a vigilare sul territorio. Erano presenti alla cerimonia anche il dirigente intermedio Luciano Romeo e il dirigente provinciale di settore Catino Melita e del comandante generale Santi Mauro Costa, a testimonianza dell’importanza del momento.
Le guardie si occuperanno di diversi ambiti cruciali per la sicurezza e la salvaguardia del territorio, tra cui la sicurezza della viabilità su strada, le attività zoofile e quelle venatorie. La loro aggiunta rappresenta un importante rafforzamento del presidio ambientale e di sicurezza per Mascali.
