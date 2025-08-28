Israele: “Evacuazione Gaza City inevitabile”. Da Trump pressioni per accelerare l’operazione

Condividi questo articolo?

Le operazioni delle truppe di terra in vista dell’offensiva pianificata per conquistare la parte settentrionale della città.

Mentre le truppe di terra israeliane continuano a operare alla periferia di Gaza City in vista dell’offensiva pianificata per conquistare la parte settentrionale della città, prendendo di mira le restanti roccaforti di Hamas nell’enclave, il presidente Usa Donald Trump in una riunione per discutere idee sulla gestione post bellica di Gaza in corso alla Casa Bianca starebbe invitando Israele a concludere quanto prima il piano militare per l’occupazione di Gaza così da poter porre fine alla guerra il prima possibile. Lo riporta il Times of Israel. Secondo una fonte vicina alla questione, si starebbe discutendo di un accordo “temporaneo” per Gaza.

L’evacuazione di Gaza City è “inevitabile”, ha dichiarato il portavoce delle Idf in lingua araba, Avichay Adraee, confermando i piani dell’esercito israeliano per prendere il controllo della città più grande dell’enclave palestinese. “E, pertanto, ogni famiglia che si trasferirà a sud riceverà gli aiuti umanitari più generosi, a cui si sta lavorando attualmente”, ha scritto su X Adraee.

I nuovi attacchi dell’Idf

Secondo quanto riferisce l’esercito israeliano le forze della 99esima Divisione hanno colpito le infrastrutture di Hamas sia in superficie che nel sottosuolo e nelle ultime 24 ore hanno distrutto diversi posti di osservazione che rappresentavano una minaccia per le truppe israeliane. Allo stesso tempo – precisa l’Idf – la 162esima Divisione è stata impegnata in combattimenti a Jabalia e alla periferia di Gaza City nel tentativo di eliminare gli agenti dei gruppi terroristici e smantellare le loro reti.

La 36esima Divisione – prosegue l’esercito – continua le sue operazioni a Khan Younis, dove, secondo l’Idf, le truppe, con il supporto aereo, hanno ucciso diversi agenti e distrutto ulteriori infrastrutture. Separatamente, un attacco dell’aeronautica militare israeliana, guidato dalla Direzione dell’intelligence militare e dallo Shin Bet, ha ucciso Mahmoud al-Asoud, comandante dell’apparato di sicurezza generale di Hamas nella parte occidentale di Gaza. L’Idf afferma che al-Asoud ha svolto un ruolo centrale nell’apparato di sicurezza di Hamas sia durante la guerra in corso che negli anni passati. L’aeronautica militare, sotto il comando della marina, ha colpito anche un deposito di armi navali e un impianto di riparazione degli armamenti navali di Hamas a Khan Younis.

