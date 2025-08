Inferno sulle strade siciliane: incidenti e morti, paralizzate la SS417 e la A19

Condividi questo articolo?

Ancora una giornata di patimenti e di dolore sulle strade siciliane. O meglio un pomeriggio da dimenticare.

L’incidente più grave lungo la SS417 Catania-Gela all’altezza di Caltagirone dove uno scontro stradale ha coinvolto due tir e alcune auto, il bilancio è drammatico con due morti e almeno cinque feriti. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e sono in corso le operazioni per accertare la dinamica. Non si hanno notizie al momento sulle generalità delle vittime.

Un altro incidente ha paralizzato invece l’autostrada A19 tra Catania e Palermo, anche questa in entrambe le direzioni. Nel tardo pomeriggio l’autista di un tir ha perso il controllo all’altezza di Sferro tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova. L’elisoccorso è intervenuto per trasportare l’uomo in codice rosso all’ospedale Cannizzaro, il traffico, impazzito, è stato deviato lungo la vicina Statale dove però insistono parecchi cantieri stradali anche per la nuova linea ferroviaria. Nel caso della A19 questa settimana soltanto, si registra il quarto blocco totale della stessa autostrada. Infatti appena pochi giorni fa un tir era caduto dal viadotto allo svincolo di Enna, in quel caso l’autista è morto e dall’incidente si è sviluppato un violento incendio che ha paralizzato anche la vicina Statale verso la quale era stato deviato il traffico. A completare il disastro di tre giorni fa un successivo incidente lungo la stessa Statale fra due auto che viaggiavano in direzione opposta. Diversi furono i feriti.

Altri blocchi si sono verificati da improvvisi incendi a veicoli, di cui uno sempre in località Gerbini.

Insomma ormai viaggiare lungo le strade siciliane sembra essere una incognita senza fine, dove il rischio non è più neanche “dietro l’angolo” ma su qualsiasi centimetro di asfalto (se così può essere definito) percorso. (Luigi Asero)

