Incontro istituzionale all’Ordine dei Medici di Trapani con la Direzione Nazionale FNOMCeO

Si è svolto nella giornata, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, un importante incontro istituzionale alla presenza dei vertici della Direzione Nazionale della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

Hanno partecipato anche alcuni presidenti degli ordini dei medici Siciliani: Agrigento (Santo Pitruzzella), Ragusa (Roberto Zelante) e Siracusa (Anselmo Madeddu) oltre al presidente degli odontoiatri di Palermo, componente del consiglio nazionale FNOMCEO (Mario Marrone)

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione significativa di confronto e aggiornamento su tematiche di grande attualità per la categoria medica. In particolare, sono state illustrate le novità in materia ordinativa, con riferimento ai recenti aggiornamenti normativi e procedurali che coinvolgono gli Ordini professionali. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata agli aspetti contributivi legati all’ENPAM, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, rappresentata da Silvestro Scotti, vicepresidente vicario della fondazione nonché segretario nazionale della FIMMG, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e risposte ai dubbi più frequenti dei professionisti del territorio.

Gradita la presenza della commissaria straordinaria dell’ASP di Trapani, dott.ssa Sabrina Pulvirenti, che ha voluto testimoniare con la sua partecipazione l’importanza del dialogo tra istituzioni sanitarie e Ordini professionali, in un’ottica di collaborazione e rafforzamento dei servizi sanitari locali.

Il presidente dell’Ordine di Trapani ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’incontro, sottolineando l’importanza di momenti di confronto come questo per favorire la coesione professionale e l’aggiornamento di medici e odontoiatri.

