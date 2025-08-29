In anteprima al “Festivaletteratura” di Mantova le missive di Vincent Van Gogh.

L’artista olandese si confessa in un epistolario inedito, mai tradotto in italiano, edito da Donzelli

“Cara sorella, mi ci vorrebbe un po’ di coraggio, e quello spesso mi fa difetto… È solo quando sto davanti al cavalletto, a dipingere, che sento un po’ di vita”. A confessarlo candidamente è uno dei massimi pittori del mondo, Van Gogh, nella raccolta – per la prima volta tradotta di italiano – e intitolata a suo nome “Lettere a mia sorella” di Willem-Jan Verlinden. Il volume, pubblicato dall’editore Donzelli, sarà presentato in anteprima mondiale al Festivaletteratura di Mantova, venerdì 6 settembre, alle 12,15 al Teatro Bibiena con lo storico dell’arte Willem-Jan Verlinden in dialogo con la scrittrice Melania Mazzucco.

E’ il van Gogh più intimo e inedito quello che – confidandosi nell’intimità della scrittura – tocca il cuore e ci commuove. Si tratta di missive intense e affettuose, perfino sorprendenti, quelle che Vincent van Gogh scrisse alla sorella minore Wil. Un epistolario inedito, mai raccolto finora in volume, che rivela un lato nuovo e personale del grande artista olandese: un fratello premuroso, ironico, vulnerabile. Un uomo che parla di arte, di letteratura e sentimenti.

Dopo “Le sorelle van Gogh”, lo studioso Willem-Jan Verlinden torna a raccontare il mondo di Vincent attraverso un dialogo familiare e profondo, fatto di parole e immagini. Il volume è arricchito da 25 lettere autografe, un saggio introduttivo e una selezione di schizzi e disegni originali. “Vincent van Gogh. Lettere a mia sorella” sarà in libreria dal 29 agosto prossimo.

 


