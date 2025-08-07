Francofonte. Successo per il concerto di Lello Analfino e la T-Orkestar in Piazza Garibaldi

Condividi questo articolo?

musica , sicilianità …e impegno sociale incantano gli spettatori

Un’ energia travolgente e messaggi di appartenenza e di consapevolezza sociale: Lello Analfino e la T- Orkestar hanno fatto ballare e emozionare il pubblico presente ieri sera in piazza Garibaldi con tantissimi brani celebri e conosciuti.

L’artista ha regalato agli spettatori uno spettacolo coinvolgente, mescolando ironia, ritmi mediterranei e profonde riflessioni.

Il concerto è stato un vero e proprio inno alla Sicilia, non solo nelle sonorità e nei testi, ma anche nei messaggi lanciati. Tra canzoni che hanno fatto storia e momenti di dialogo, Analfino ha toccato tematiche di grande rilievo: dal valore dell’identità siciliana, all’ambiente, per poi passare alle guerre richiamando il pubblico al senso civico e al cambiamento.

Grandissima la risposta da parte del pubblico, che ha partecipato dall’inizio alla fine del concerto applaudendo l’artista che, accompagnato dalla sua orchestra, è riuscito ancora una volta a unire spettacolo e coscienza sociale.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e dalla Pro Loco Francofonte che ringraziano Lello Analfino per aver saputo trasmettere, attraverso la sua arte, messaggi intrisi di orgoglio, rispetto e tanta speranza.

Il concerto rientra nel cartellone del programma dell’Estate Francofonte 2025 organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Francofonte.

