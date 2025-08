Evento celebrativo per i 163 anni del Teatro Grifeo di Petralia Sottana

Condividi questo articolo?

Due giornate, domenica 10 e lunedì 11 agosto, tra storia, cinema e musica per celebrare uno dei teatri più antichi della Sicilia, cuore culturale delle Madonie dal 1862.

In occasione del 163° anniversario dalla fondazione dello storico Teatro Grifeo di Petralia Sottana – uno dei più antichi di Sicilia, nato l’8 settembre 1862 – Grifeoeventi, con il contributo dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e della BCC Madonie, organizza un evento speciale per celebrare questo importante traguardo.

L’appuntamento è per domenica 10 agosto alle ore 18:30, presso il Teatro Grifeo di Petralia Sottana. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia del teatro, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, attraverso testimonianze, immagini e racconti. La serata include anche momenti di spettacolo, con la partecipazione dei Sirah Band, gruppo che ha recentemente omaggiato Rosa Balistreri in occasione dell’uscita del film a lei dedicato, L’Amore che ho del regista Paolo Licata che sarà presente in sala.

Pubblicità

Il Teatro Grifeo, divenuto nel tempo anche cinema – dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali di interesse storico, artistico e architettonico – ospiterà inoltre la proiezione di corti e film legati al tema “Il Cinema e le Madonie”, con la consegna dei Premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori, registi e personalità del mondo del cinema.

Tra le opere premiate:

La bocca dell’animadi Giuseppe Carleo

Il giudice e il bossdi Pasquale Scimeca

La scuola dei Genidi Gaetano Di Lorenzo

L’incantesimo del buiodi Salvatore Bongiorno

Jastimaridi Riccardo Cannella

Karsadi Vladimir Di Prima

The Enddi Joshua Oppenheimer

L’arte della gioiadi Valeria Golino

A seguire, alle ore 22:00, sarà proiettato il docufilm Karsa, girato a San Mauro Castelverde, alla presenza del regista Vladimir Di Prima e di alcuni attori del film.

Le celebrazioni proseguiranno lunedì 11 agosto alle ore 18:30, sempre al Cinema Teatro Grifeo, con la proiezione del docufilm A prescindere da Stalin, dedicato al concittadino Arturo Neglia. Introdurrà la serata Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Studi Pio La Torre. Saranno presenti l’autore Giuseppe La Russa, il co-realizzatore Mario Calderaro e lo stesso Arturo Neglia, protagonista del film.

Condividi questo articolo?