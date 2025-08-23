Etna in scena: una rassegna estiva che brilla per qualità e quantità di appuntamenti

Condividi questo articolo?

Domenica 24 agosto: Francesco Renga

La prestigiosa rassegna, promossa dall’amministrazione comunale, conferma la caratura di un festival estivo di rilievo, con un calendario ricco di date all’insegna dell’eccellenza.

La rassegna “Etna in Scena”, continua a consolidare la sua reputazione di appuntamento estivo di rilievo, grazie a una programmazione ampia e variegata che mette in luce talenti locali e ospiti di calibro. Ogni sera si rinforzano le promesse di qualità e soprattutto si amplia l’offerta culturale per la comunità di Zafferana Etnea e dei visitatori. Un successo annunciato che amplifica le eccellenze delle edizioni precedenti, offrendo nuove opportunità di spettacolo, confronto e scoperta artistica.

Quest’anno è un vero record di presenze, per questa rassegna che, da oltre vent’anni, porta musica, teatro, danza e comicità alle pendici del vulcano.

Pubblicità

Dopo lo straordinario tributo a Franco Battiato, prima assoluta di “Centro di gravità permanente”, spettacolo ideato e interpretato dal cantautore Fabio Abate, più noto per la sua intensa capacità di incarnare l’universo poetico e musicale di Franco Battiato, guest, danzatori, effetti visivi, per rievocare l’anima luminosa di un’artista che ha segnato la storia della musica contemporanea, il cartellone siciliano propone, al Teatro “Falcone Borsellino”, una data unica in Sicilia, Francesco Renga.

Quest’anno, Francesco Renga, celebra un anniversario importante. Nel 2025 la sua “ANGELO” compie 20 anni e da giugno l’artista è Live con “ANGELO- VENTI”, per celebrare, insieme al suo pubblico, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Nella tappa in programma domenica 24 agosto, a Zafferana Etnea, Renga, si esibirà sul palco del Teatro Falcone e Borsellino, per l’appuntamento all’interno della nuova programmazione estiva di “Sotto il Vulcano Fest 2025”, rassegna organizzata da “Puntoeacapo” nell’ambito del cartellone di eventi “Etna in scena”, promosso dal Comune di Zafferana Etnea.

Sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Sono oltre 50 gli appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

Ecco i prossimi eventi da non perdere:

* Francesco Renga – 24 agosto

* Settembre – 6 settembre

Nella foto, FABIO ABATE

Condividi questo articolo?