Etna in scena: a Zafferana grande attesa per Willie Peyote e Cristiano De Andrè

Condividi questo articolo?

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, anche di questo week end, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Grande attesa per WILLIE PEYOTE con “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025”. Il cantautore torinese e la sua band, è in giro per tutta l’Italia, per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “SULLA RIVA DEL FIUME” che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “GRAZIE MA NO GRAZIE”, che tante soddisfazioni sta regalando a Peyote sia in radio che nelle classifiche. Il tour toccherà la Sicilia con la tappa in calendario martedì 5 agosto a ZAFFERANA ETNEA (CT) al Teatro Falcone e Borsellino. Il live rientra nella nuova programmazione di spettacoli organizzati da Puntoeacapo nell’ambito sempre del cartellone di eventi estivi “Etna in Scena”, promosso dal Comune di Zafferana Etnea.

Willie Peyote, pronto a vivere un’estate ricca di impegni, ha condiviso alcune riflessioni sul suo tour e sulla sua esperienza in Sicilia.

Pubblicità

Quando gli è stato chiesto “perché scegliere di cantare in Sicilia”, ha risposto: “Suonare in Sicilia è sempre molto bello, anzi mi dispiace venirci più raramente rispetto ad altre zone del Paese.”

Riguardo alla sua “percezione della Sicilia”, ha affermato: “Sarebbe banale limitarsi al cibo o al calore del pubblico. Ho avuto la fortuna di visitarla come turista e di suonare più volte. È una terra meravigliosa.”

Per quanto “riguarda il tour in corso”, Willie Peyote ha dichiarato: “Finora è andato molto bene. La parte live è quella che preferisco del mio lavoro e mi diverto sempre molto durante i concerti. Gran parte del merito va ai miei collaboratori, la band, che suonano divinamente.”

Infine, riguardo ai “momenti più significativi dei concerti”, ha commentato: “Mi piace molto il tour, anche le parti più faticose come i viaggi in furgone e le attese. Ovviamente, il momento più bello è quando sono sul palco e posso ascoltare i ragazzi che suonano, senza cantare io stesso.”

Da Scienze politiche alla musica: “Prima che facevo l’università ho sempre avuto la voglia di fare il musicista, tanta musica in casa, mio padre suonava, ho avuto sempre l’idea di fare questo nella vita, ho sempre suonato.”

Willie Peyote si dimostra entusiasta del percorso intrapreso e ansioso di condividere le sue emozioni con il pubblico, sottolineando l’importanza della musica come elemento di unione e di scoperta culturale

Tutto pronto anche per Cristiano De André, che torna a incantare, con il suo tour, “De André canta De André – Best Of Estate 2025”, il 12 agosto, portando sul palco il cuore e la voce delle canzoni senza tempo di Fabrizio De André. Un concerto che non è solo musica, ma un viaggio nella memoria collettiva, tra poesia, impegno e bellezza. Un’occasione unica per rivivere i brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana, in uno scenario suggestivo sotto le stelle dell’Etna.

Sono oltre 50 gli appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere:

* Willy Peyote – 5 agosto

* Cristiano De André – 12 agosto

* Manuel Agnelli – 13 agosto

* Gatto Blu – 17 agosto

* Mandrake – 18 agosto

* Nek – 19 agosto

* Francesco Renga – 24 agosto

* Settembre – 6 settembre

La programmazione si estende per tutto il mese di settembre, per un vero Cartellone Ricco di Stelle.

L’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea, invita tutti a partecipare alla rassegna che, ancora una volta, è di grande rilievo e si propone di offrire momenti di elevata valenza artistica e culturale, contribuendo, al contempo, ad arricchire l’offerta turistica del territorio etneo.

Condividi questo articolo?