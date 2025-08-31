“Eccomi, Manda me” ,la testimonianza di un giovane alla ricerca della fede di Sandro Gialì

Condividi questo articolo?

Con “Eccomi, Manda me”, Sandro Gialì esordisce nel panorama editoriale con un’opera che non si limita a raccontare, ma invita il lettore a vivere un vero e proprio percorso interiore. Il libro è da oggi disponibile su Amazon.

Non è un romanzo pensato per intrattenere, ma una testimonianza sincera: la storia di un giovane che, tra conquiste e cadute, ha sentito nascere dentro di sé il richiamo della fede. Una chiamata che non grida, ma sussurra con dolcezza, trasformando fragilità in forza e ricerca in resurrezione. Con uno stile diretto e disarmante, Sandro Gialì accompagna il lettore attraverso delusioni, amori, paure e abbandoni, fino a scoprire un Dio che non chiede perfezione, ma verità, un Dio che non si impone, ma si lascia trovare nel silenzio, nella solitudine, nella carne ferita di chi soffre. Eccomi, Manda me non è una dichiarazione di forza, ma un atto di fiducia. È il sì di chi sceglie di amare davvero, accettando di lasciarsi trasformare, di rinunciare, di ricominciare. Un messaggio universale che parla a chiunque abbia il coraggio di porsi domande sul senso della vita.

Il volume si apre con la presentazione di Giuseppe Martorana, aspirante giornalista pubblicista con esperienze al Giornale di Sicilia e all’agenzia di stampa Italpress, che ne firma anche la conclusione, oltre alla prefazione di Don Roy Benas, prete della Diocesi di Trieste. Il loro contributo accompagna il lettore a cogliere, tra le righe del racconto di Sandro, un invito autentico alla ricerca interiore e alla scoperta di sé.

Titolo: Eccomi, Manda me

✍️ Autore: Sandro Gialì

️ Presentazione e Conclusione: Giuseppe Martorana (aspirante giornalista pubblicista, già collaboratore de Il Giornale di Sicilia ea agenzia di stampa Italpress)

✒Prefazione: Don Roy Benas

Disponibile su Amazon in ebook ed in versione cartacea

