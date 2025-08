Condividi questo articolo?

E’ disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Siamo stati dinosauri”, il nuovo singolo di Linn in radio dal 25 luglio.

“Stiamo stati dinosauri” è un brano che Linn dedica a suo fratello Federico, un inno alla tenerezza e all’amore fraterno. Il titolo del brano è un richiamo simbolico all’infanzia e ai momenti di gioco e spensieratezza, e vuole essere un omaggio alle persone più intime della propria vita, quelle che ci comprendono con uno sguardo.

Con questo nuovo singolo, Linn offre un messaggio di amore e affetto, invitando gli ascoltatori a riflettere sull’importanza delle relazioni familiari e dell’amore fraterno. Commenta l’artista proposito del brano: ““In questi anni ho sempre mostrato, attraverso le mie canzoni, la mia parte più romantica, complessa e malinconica. Questa volta volevo spezzare la catena mostrando qualcosa che mi rende fiera, come il rapporto con mio fratello. Ho deciso di scrivere il testo proprio come una dedica. Spero che siano in tante le persone che si rivedono in questo rapporto. Chi ha un fratello o una sorella sa cosa vuol dire avere la fortuna di capirsi in un istante.”

Pubblicità

Biografia

Linn (nome d’arte di Linda Antosiano) è una giovane artista italiana nata nel 1999, con radici a metà strada tra Piemonte e Veneto. La sua musica è un riflesso della sua personalità complessa e delle sue emozioni, che esplora temi come l’ansia e l’incertezza del futuro. Dopo aver completato la sua formazione professionale presso l’Accademia “MTS – Musical! The School” di teatro musicale, dove si è formata come artista a tutto tondo, includendo le discipline della danza e della recitazione, Linn ha preso parte alla tournée teatrale di “Raffaella! – Omaggio alla Carrà” come voce dell’orchestra.

Successivamente, si è laureata presso l’istituto “VMS” di Loretta Martinez in canto pop, dove ha iniziato a produrre i suoi primi inediti. Tra i suoi ultimi singoli pubblicati ci sono “Spazi vuoti”, “Iride” e “Mille ferite per te”.

Condividi questo articolo?