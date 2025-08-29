Domenica sera (31 agosto) a Gangi si è pronti alla “Notte Bianca”

Condividi questo articolo?

Domenica sera(31 agosto) a Gangi si è pronti a fare baldoria per una festa di fine estate dopo il rinvio forzato della Notte Bianca a causa del maltempo. Fino all’alba nel cuore del centro storico ci sarà spazio alla musica e al divertimento. Ecco gli eventi riprogrammati: alle ore 21 in piazzetta Vitale animazione per bambini a cura di Albero Azzurro animazione. Serata dedicata ai più piccoli, con giochi, musica e intrattenimento. Alle 22 in piazza del Popolo l’atteso evento di “Radio Time 90 Dance Show” e a seguire dalle ore 1:00 alle ore 4:00 Mayhem – special set.

Mentre il concerto dei SIRAH è stato riprogrammato per sabato 14 settembre alle ore 22 in piazza del Popolo. Il tributo a Zucchero invece sarà riproposto nel corso degli eventi previsti durante il periodo natalizio. Il “Silent Party” del 31 di agosto è stato spostato di 1 settimana ed è previsto per sabato 06 settembre.

“Dopo il rinvio della Notte Bianca a causa del maltempo abbiamo cercato di riprogrammarla per non deludere le aspettative – hanno detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore allo sport spettacolo e turismo Stefano Sauro – il nostro è un appuntamento di punta nel panorama estivo degli eventi delle Madonie oramai ripetuto da anni, ringraziamo tutti per la comprensione e gli artisti che hanno accettato di esibirsi nelle nuove date”.

