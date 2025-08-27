Difesa, rinviato summit a Roma dell’11 settembre per evolversi situazione geopolitica

Condividi questo articolo?

L’evento organizzato dal Sole24Ore in partnership con le principali aziende del settore avrebbe dovuto tenersi all’Auditorium Parco della Musica

Rinviata la prima edizione del Defence Summit, evento organizzato dal Sole24Ore in partnership con le principali aziende del settore che avrebbe dovuto tenersi l’11 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La decisione di rimandare la manifestazione, che avrebbe dovuto coinvolgere i maggiori attori italiani e internazionali del settore, dai decisori politici ai rappresentanti delle principali aziende, a quanto apprende l’Adnkronos, è stata presa collegialmente dagli organizzatori in considerazione “dell’evoluzione della situazione geopolitica internazionale”.

“Un atto dovuto lo stop al Defence summit, l’evento dedicato all’industria militare organizzato dal Sole 24 Ore per il prossimo 11 settembre presso l’Auditorium di Roma”, dichiara il Gruppo promotore ‘Stop Rearm Europe – Roma‘, composto da oltre 70 realtà di tipo associativo, movimenti, partiti, che lo scorso 21 giugno è sceso in piazza a Roma con oltre 100mila persone con la manifestazione nazionale ‘Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo’.

“Questa ‘fiera delle armi’, dove sarebbe andata in mostra, tra le altre cose, la stessa tecnologia militare che l’Italia fornisce a Israele per il genocidio in corso del popolo palestinese a Gaza e in Medio Oriente, soprattutto in questo momento storico, sarebbe stata scandalosa non solo all’Auditorium, perché in contrasto con le sue finalità statutarie, ma in qualunque sede. L’evento pertanto dev’essere annullato in via definitiva”, dichiara il Gruppo, sottolineando che “iniziative come il Defence summit sono un affronto per i diritti umani, per la Repubblica italiana, nata dalle ceneri di due guerre mondiali, e per la città di Roma, da sempre crocevia di culture e dialogo tra i popoli, dove è in corso il Giubileo e dove ancora risuonano i numerosi appelli alla Pace di Papa Leone XIV e Papa Francesco”.

