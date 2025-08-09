CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto il 12 agosto a Zafferana Etnea e il 13 agosto Marina di Modica

Sant’Angelo di Brolo (ME). La Nebrosport è pronta ad affrontare il 1° Slalom Città di Raccuja

Condividi questo articolo? La scuderia Nebrosport torna protagonista nel panorama motoristico siciliano e lo fa in grande stile: domenica 10 agosto sarà ai nastri di partenza del 1° Slalom Città di Raccuja con una line-up super motivata. Saranno ben 14 i portacolori rossoblù impegnati lungo il tecnico percorso nebroideo,...