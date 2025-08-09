Catania: un incendio di grosse dimensioni è divampato alla zona industriale

Condividi questo articolo?

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono al lavoro per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in una ditta che si incendio di grosse dimensioni è divampato alla zona industriale sulla V strada della zona industriale.

Stanno bruciando rifiuti e materiali di scarto. La spessa coltre di fumo che il rogo sviluppa è visibile da diverse parti della città.

Sono impegnate squadre di vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catania dal distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa più numerose autobotti aggiuntive. Sul posto anche polizia, carabinieri, personale del corpo forestale e del 118.

Pubblicità

Il Sindaco Enrico Trantino ha avvertito la cittadinanza: “Un incendio di grosse dimensioni è divampato alla zona industriale. Dai costanti contatti tra la Prefettura il Comandante dei VV.FF. e il vicesindaco pare non vi siano rischi di propagazione ai capannoni vicini.

Purtroppo, la presenza di un fumo alto e nero non consente l’utilizzo di mezzi aerei; quindi bisogna per forza intervenire con lanci dal basso.

Sono in corso verifiche da parte dell’Arpa sulla qualità dell’aria.

Spero possiamo dare migliori notizie in tempi brevi.

Intanto abbiamo il dovere di ringraziare i Vigili del Fuoco per l’instancabile lavoro compito a favore della comunità”.

Condividi questo articolo?