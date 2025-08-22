Catania. Tondo Gioeni e via Caronda, occorre garantire una mobilità adeguata entro settembre

Condividi questo articolo?

Anche in questo periodo di vacanze estive la viabilità tra il Tondo Gioeni e via Caronda solleva più di un interrogativo. Tante volte la presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, ha ascoltato le segnalazioni e le proposte di pendolari e commercianti della zona.

“E’ fondamentale intervenire ora prima della riapertura degli uffici i primi di settembre. Il prossimo mese, infatti, il traffico entrerà a pieno regime con la riapertura delle scuole che, inevitabilmente, metterà di nuovo in luce problemi mai realmente risolti. Parliamo -prosegue Spampinato- del più importante snodo della città a cui bisogna aggiungere la strategica rotonda a nord di via Caronda che deve servire ad alleggerire il flusso veicolare del viale Odorico da Pordenone”. Tondo Gioeni è un punto nevralgico per la viabilità cittadina perché unisce il centro di Catania con l’hinterland, proprio per questo è fulcro di continue segnalazioni da parte dei pendolari, automobilisti e motociclisti, preoccupati per il caos che può scaturire anche da un semplice tamponamento. “Solo in questo periodo possiamo testare eventuali misure adeguate atte ad impedire il formarsi del caos. A settembre sarà troppo tardi con tutte le conseguenze immaginabili alla vivibilità del territorio”.

