Catania, Architetti etnei e Comune a confronto sulla riqualificazione urbana

Un confronto sulle attuali attività di riqualificazione urbana che stanno gradualmente trasformando la città di Catania orientandone anche le abitudini dei suoi fruitori.

Questo è quanto avvenuto nella sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania. Alla riunione hanno partecipato i componenti del Consiglio dell’Ordine etneo guidati dal presidente Alessandro Amaro, l’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Politiche Comunitarie e Programmazione Fondi di Investimento Europeo, Sport del Comune di Catania Sergio Parisi e il direttore Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Sport del Comune di Catania Fabio Finocchiaro.

«Un plauso va fatto all’Assessorato e alla Direzione Politiche comunitarie per le attività di programmazione e progettazione che hanno messo in atto – ha dichiarato il presidente degli Architetti Alessandro Amaro – Siamo consapevoli che i Fondi Comunitari siano una grande risorsa per il nostro territorio e devono essere impiegati in modo sostenibile».

Il presidente ha ribadito, inoltre, l’importanza dei Concorsi di Progettazione, (vedi caso del Borgo di Ognina) «quale strumento utile a elevare la qualità dei progetti e conseguentemente la qualità e la bellezza degli spazi realizzati».

«Diversi sono gli interventi che vedono la Città di Catania in piena metamorfosi – ha dichiarato l’assessore Sergio Parisi – e non parliamo solo di manutenzione strade o restyling di piazze, ma di parcheggi, parchi urbani, nuove piste ciclabili e aperture di assi viari (Ognina). Senza dimenticare la zona di Nesima e degli interventi in atto nel PalaCatania, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità di alcune zone degradate della città».

Parisi ha evidenziato l’importanza dei Concorsi di Progettazione e ha aggiunto: «Evidenziamo il grande risultato sin qui raggiunto per il Borgo di Ognina e il suo lungomare. Un percorso tortuoso che nei prossimi giorni vedrà un’altra tappa con l’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori finalizzata all’apertura del cantiere».

«Gli obiettivi raggiunti sono il frutto di un lavoro di squadra tra le attività politiche e quelle tecniche amministrative – ha dichiarato Fabio Finocchiaro – la Direzione Politiche comunitarie è impegnata con determinazione nell’implementazione di quanto programmato. Siamo disponibili, come da interlocuzioni già avviate, a stipulare un protocollo con l’Ordine degli Architetti PPC Catania, finalizzato alle attività formative rivolte ai dipendenti della Pubblica Amministrazione».

La riunione si è chiusa con i ringraziamenti del presidente Amaro: «Il confronto è stato ricco di spunti, il nostro auspicio è che si possa sviluppare una maggiore sinergia tra le istituzioni considerato l’intento comune di migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza».

