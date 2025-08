Castelbuono, “Ypsigrock 2025”, al via il boutique festival dell’estate italiana

Condividi questo articolo?

Al via da domani il lungo weekend musicale del primo boutique festival d’Italia: da giovedì 7 a domenica 10 agosto andrà in scena Ypsigrock, a metà strada tra il mare azzurro di Cefalù e i boschi del Parco delle Madonie, un evento unico e originale che richiama ogni anno un pubblico internazionale in uno spicchio di Sicilia autentica.

La 28esima edizione si avvia verso il sold out assoluto. Sono andati esauriti i full festival pass, i day ticket del 7 e 9 agosto e gli Ypsicamping Pass. Restano disponibili gli ultimi tagliandi validi per gli ingressi dell’8 e 10 agosto, che stando alle tendenze andranno esauriti prima dell’inizio del festival. Si va verso il tutto esaurito anche per le strutture ricettive di Castelbuono e del circondario che, oltre all’Ypsicamping, accoglieranno il pubblico degli ypsini, dando vita a quell’ospitalità diffusa che genera un ritorno economico sul territorio davvero importante.

Ypsigrock è un’esperienza insolita e dinamica che, in questi lunghi anni, ha completamente reinterpretato il concetto di festival in Italia attraverso un evento slow pensato a misura d’uomo che valorizza le potenzialità di un territorio denso di storie, con stile e ricercatezza.

Un successo figlio dell’attaccamento e dell’attesa che ogni anno il pubblico ha per Ypsigrock, che dal 1997, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti del vecchio continente. Per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’intimità unica tra gli artisti e il pubblico degli ypsini, Ypsigrock svela un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, incline ai modelli culturali internazionali.

“Siamo uno dei festival più longevi d’Italia – affermano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, founder e direttori artistici di Ypsigrock – e sin dalla prima edizione abbiamo seguito con perseveranza una formula precisa di boutique festival,in grado coniugare generi musicali, attraverso esibizioni uniche e ricercate, con la bellezza di alcuni angoli di un territorio straordinario e a tratti incontaminato. Un modello che unisce il fascino e il calore del nostro paese con una lineup coerente nel tempo: un prodotto culturale con la sua peculiare identità. Il nostro obiettivo è quello di far vivere agli artisti e soprattutto al pubblico un’esperienza unica resa speciale dal mood intimo e familiare che caratterizza da sempre Ypsigrock. È proprio questo a rendere Castelbuono una delle mete estive più ambite di musica alternative dagli appassionati di tutta Europa, che spesso decidono di trascorrere qui il loro unico appuntamento estivo musicale”.

La lineup della 28esima edizione di Ypsigrock

THE VOIDZ / COCOROSIE / ENGLISH TEACHER

WU LYF / LUCIO CORSI / ALAN SPARHAWK

PUBLIC SERVICE BROADCASTING

PORRIDGE RADIO / LAMBRINI GIRLS

OFFLAGA DISCO PAX / DIVORCE / MARUJA

YUNÈ PINKU / SYLVIE KREUSCH / UGLY

CARPETMAN / JACOB ALON / YAEGER

MERMAID CHUNKY / MILO KORBENSKI

THE SOUND OF THIS PLACE 2025

Exclusive artist Residency premiere show with:

Tara Nome Doyle – singer, songwriter & film composer (IRL/NOR)

Massimo Silverio – singer and songwriter (ITA)

Priyaji (Noni-Mouse) – music producer (UK/INDIA)

Martin Romeo – visual artist (ITA/ARG)

MARTHA DA’RO / DEARY / EBBB

MAKESHIFT ART BAR / YASMINA

GAIA BANFI / 0NLYFUN

FOFOFOREVER / INDIANIZER

SOUR GIRL / MOUNTAIN PIERCER

Originalità, esclusività e ricercatezza sono le linee guida della lineup di Ypsigrock che sarà teatro di esibizioni uniche per via della Regola dell’Ypsi Once. Fin dalla prima edizione uno dei caratteri distintivi del boutique festival dell’estate Italiana detta una precisa scelta della direzione artistica: si sale solo una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker. La line up di quest’anno è un condensato di grandi nomi della scena internazionale e chicche per veri intenditori, pronti alla definitiva consacrazione.

Nel cartellone della 28esima edizione di Ypsigrock è atteso il live dei The Voidz, guidati da Julian Casablancas, carismatico frontman dell’iconica band The Strokes, e circondati da una crew di visionari sonici che sfumano ogni confine tra indie, hard rock, elettronica e pop. In piazza Castello non saranno solo suoni: saranno visioni. Un’autentica gemma sarà il live delle CocoRosie, il leggendario duo formato dalle sorelle statunitensi Bianca e Sierra Casady. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, le sorelle Casady hanno continuato a riscrivere le regole della musica pop sperimentale, creando rifugi sonori per chi non trova spazio altrove. A Castelbuono ci saranno anche gli English Teacher, la nuova voce urgente della scena britannica, che ha conquistato pubblico e critica con This Could Be Texas (Island Records, 2024), album di debutto che ha vinto il Mercury Prize e consacrato la band tra le migliori rivelazioni degli ultimi anni. Sbarca per la il suo show esclusivo a Ypsigrock anche Lucio Corsi che, dopo dieci anni di carriera, è arrivato al grande pubblico di Sanremo quest’anno, incantandolo con Volevo essere un duro (Premio della Critica “Mia Martini”, disco di platino, secondo posto al Festival), e che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2025 con una presenza spiazzante e magnetica.

Confermata per il quinto anno consecutivo la residenza artistica internazionale The Sound Of This Place, organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Glenn Gould. La cantautrice e film composer Tara Nome Doyle, il cantautore Massimo Silverio, la music producer Priyaji (Noni-Mouse) e il visual artist Martin Romeo sono già a Castelbuono, ispirati dal suono del territorio per dare vita a un’opera artistica che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo.

Anche per questa edizione sono inseriti in line up artisti del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. All’interno di questo programma calcheranno i palchi di Ypsigrock: Carpetman, Ugly, Yaeger, Marta Da’Ro, Sylvie Kreusch ed EBBB.

Il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 7 agosto con i primi live: Lucio Corsi, Lambrini Girls, Offlaga Disco Pax, Maruja, Carpetman e The Sound of This Place 2025 precederanno il Welcome Aperitif con la selezione curata da Fabio Nirta. Venerdì 8 sugli stage del boutique festival dell’estate italiana saliranno CocoRosie, Porridge Radio, Divorce, Ugly, Mermaid Chunky, Makeshift Art Bar, 0nlyfun e FoFoForever. Si proseguirà sabato 9 agosto con The Voidz, WU LYF, Alan Sparhawk, Yunè Pinku, Martha Da’Ro, Deary, Yasmina, Indianizer e Mountain Piercer. Infine, domenica 10 agosto si chiuderà con le esibizioni di English Teacher, Public Service Broadcasting, Sylvie Kreusch, Jacob Alon, Yaeger, Milo Korbenski, EBBB, Gaia Banfi, Sour Girl e il Closing Party by Partyzan che calerà il sipario su questa edizione di Ypsigrock.

I live si svolgeranno su tre palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage, nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco e il Cuzzocrea Stage, all’interno dell’Ypsicamping, tra i pini del Parco delle Madonie.

Timetable

Giovedì 7 agosto

YPSI & LOVE STAGE

Chiostro di San Francesco

17:30 – 18:00 THE SOUND OF THIS PLACE 2025 (Exclusive Artist Residency Premiere Show)

18:30 – 19:30 OFFLAGA DISCO PAX

limited-capacity gigs

CYCAS

WELCOME PARTY

19:30 – 20:15 FABIO NIRTA selection

free entry

YPSI ONCE STAGE

Piazza Castello

20:30 – 21:10 MARUJA

21:25 – 22:05 CARPETMAN

22:30 – 23:20 LAMBRINI GIRLS

00:00 – 01:30 LUCIO CORSI

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

02:30 – 03:10 FLIPPER dj set

03:30 – 04:30 Robert Eno & Fabio Nirta PARTYZAN di set

free entry

Venerdì 8 agosto

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

14:00 – 14:30 FOFOFOREVER

14:50 – 15:20 ONLYFUN

free entry

YPSI & LOVE STAGE

Chiostro di San Francesco

17:30 – 18:10 DIVORCE

18:30 – 19:10 UGLY

limited-capacity gigs

YPSI ONCE STAGE

Piazza Castello

20:30 – 21:00 MAKESHIFT ART BAR

21:20 – 22:05 MERMAID CHUNKY

22:30 – 23:30 PORRIDGE RADIO

00:00 – 01:30 COCOROSIE

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

02:30 – 03:10 GIACOMO VIRZÌ dj set

03:30 – 04:30 Robert Eno & Fabio Nirta PARTYZAN di set

Sabato 9 agosto

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

14:00 – 14:30 MOUNTAIN PIERCER

14:50 – 15:20 INDIANIZER

free entry

YPSI & LOVE STAGE

Chiostro di San Francesco

17:30 – 18:10 DEARY

18:30 – 19:30 ALAN SPARHAWK

limited-capacity gigs

YPSI ONCE STAGE

Piazza Castello

20:30 – 21:10 MARTHA DA’RO

21:35 – 22:25 WU LYF

22:50 – 23:30 YUNÈ PINKU

00:10 – 01:40 THE VOIDZ

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

02:30 – 03:10 Robert Eno & Fabio Nirta PARTYZAN di set

03:30 – 04:30 YASMINA

free entry

Domenica 10 agosto

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

14:00 – 14:30 GAIA BANFI

14:50 – 15:20 SOUR GIRL

free entry

YPSI & LOVE STAGE

Chiostro di San Francesco

17:30 – 18:10 JACOB ALON

18:30 – 19:10 EBBB

limited-capacity gigs

