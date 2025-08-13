Castelbuono, Fiasconaro celebra il Ferragosto con un maxi-panettone in piazza Margherita

Condividi questo articolo?

Venerdì 15 agosto 2025, a partire dalle ore 18:30, Piazza Margherita a Castelbuono si trasformerà in un grande palcoscenico di gusto e tradizione con il ritorno del “Panettone a Ferragosto” firmato Fiasconaro, la storica azienda dolciaria gestita dai fratelli Nicola, Fausto e Martino.

Maxi-panettone in piazza

L’appuntamento, ormai un classico dell’estate castelbuonese, prevede il taglio e la degustazione di un maxi-panettone offerto a tutta la comunità. Residenti, turisti, grandi e piccini potranno così condividere un momento di festa all’insegna della convivialità, avvolti dai profumi e dai sorrisi che solo un dolce simbolo del Natale sa regalare, pur celebrato in una veste estiva e sorprendente.

Panettoncini da 100 g in omaggio per tutti i presenti

A impreziosire l’evento, l’anteprima della nuova linea Ypsigro, il panettone al gusto di gelsi e cioccolato il cui progetto grafico è ispirato al borgo di Castelbuono. I partecipanti saranno omaggiati con i panettoncini da 100 grammi della nuova collezione 2025 che unisce innovazione e artigianalità all’insegna del payoff “Audaci per tradizione” che, nato per definire i castelbuonesi, caratterizza da sempre l’azienda Fiasconaro.

Nicola Fiasconaro: “Il panettone a Ferragosto? Per Castelbuono una tradizione irrinunciabile”

«Siamo felici di celebrare anche quest’anno il Ferragosto a Castelbuono, dove tutto è cominciato. Per noi, portare in piazza il Panettone a Ferragosto significa dare nuova vita a una tradizione – quella del panettone – che, pur radicata nel periodo natalizio, qui trova un profondo legame con la comunità e il territorio», afferma il maestro Nicola Fiasconaro.

«In questa edizione – aggiunge – siamo particolarmente entusiasti di presentare l’anteprima della nostra nuova linea Ypsigro che si ispira a Castelbuono: un progetto che unisce il nostro impegno artigianale a uno sguardo contemporaneo, e che porterà in regalo a tutti i partecipanti i panettoncini Ypsigro. Vi aspettiamo dunque, per condividere insieme una serata all’insegna del gusto, della gioia e dell’innovazione, tra passato e futuro della nostra pasticceria di famiglia».

