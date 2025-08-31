CANOA: Salvatore “Turi” Spampanito del CUS Catania è campione italiano di Velocità/Paracanoa

Condividi questo articolo?

È IL CAMPIONE ITALIANO DI VELOCITÀ/PARACANOA, E FA TRIPLETTA

L’indiscusso protagonista del Campionato Italiano di Velocità/Paracanoa che si è disputato all’Idroscalo di Milano è il paracanoista cusino Salvatore “Turi” Spampinato. Ha fatto tripletta vincendo tutte le gare di categoria a cui ha partecipato.

Ha dominato le gare K1 500m B2 Ragazzi M, K1 200m B2 Ragazzi M, e K1 200m B2 Junior. E a rendere ancora più dolce la vittoria, il fatto di essere stato premiato da un grande canoista, lustro dello sport italiano come Antonio Rossi, che si è congratulato per l’impresa, al di fuori del comune, per un atleta che si allena con costanza dal novembre del 2023. Il cusino ha dimostrato ancora una volta che si possono realizzare grandi obiettivi.

La sua passione e la sua qualità lo hanno portato a conquistare il tricolore in tre diverse specialità. Titoli che fanno seguito a quello ottenuto lo scorso aprile a Sabaudia (Latina) quando alla sua prima gara nazionale ufficiale, aveva vinto il Campionato Italiano di Fondo/Paracanoa, categoria B2 ragazzi – K1 2000 mt.

Pubblicità

Salvatore “Turi” Spampinato, classe 2008, si prepara ad un futuro radioso.

“Sono orgoglioso, tutto il CUS lo è, dei grandi successi di Salvatore, Turi, Spampinato – ha detto il presidente del Cus Catania, Massimo Oliveri -. Perché dimostrano a tutta l’Italia quello che noi conosciamo già: la grande forza, l’abnegazione, la passione di questo giovane atleta che ha cominciato ad allenarsi solo due anni fa, riuscendo in questo breve tempo, grazie alla sapiente guida tecnica di Mario Pandolfo, ad ottenere grandi risultati. Quelli dell’Idroscalo, nella velocità, fanno seguito al primo posto di Sabaudia nel fondo, conquistato nell’aprile scorso. Uno sportivo a tutto tondo, un ragazzo d’oro, sotto tutti i punti di vista, sportivo e caratteriale”.

A fine gare il tecnico che lo segue Mario Pandolfo, nonché responsabile della sezione Canoa del Cus Catania, ha dichiarato: “Questo risultato straordinario ci riempie il cuore di gioia. Turi ha dimostrato ancora una volta che si possono raggiungere traguardi incredibili con l’impegno costante e la passione. Già ad aprile scorso, con il primo titolo nazionale ottenuto, avevamo capito d’aver avviato un percorso importante che ci avrebbe portato lontano. Stiamo andando nella giusta direzione”.

Nella foto, Turi Spampinato con il tecnico Pandolfo

Condividi questo articolo?