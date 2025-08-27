Camion fuori strada sulla A19: traffico interrotto nel tratto palermitano

Condividi questo articolo?

A causa di un camion uscito fuori strada la A19 in direzione Catania è interrotta momentaneamente fra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. Sul posto si è formata una lunga coda mentre attualmente gli automobilisti devono uscire ad Altavilla Milicia per reimmettersi in direzione Catania dallo svincolo di Trabia.

Un camion è uscito fuori strada abbattendo il guard rail, fortunatamente pare non si registrino feriti. Sul posto il personale Anas insieme alla Polizia Stradale. Si è recata anche un’unità del 118 ma pare appunto che non sia stato necessario l’intervento dei sanitari.

Condividi questo articolo?