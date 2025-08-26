“Busiate Buseto 2025”: Buseto Palizzolo e la sua identità gastronomica

Condividi questo articolo?

Tre giorni di passione, sapori e tradizione aspettano il pubblico dal 29 al 31 agosto a Buseto Palizzolo, dove torna l’appuntamento con Busiate Buseto con la sua XIII edizione, un evento che nel tempo è riuscito a coniugare l’amore per le radici gastronomiche con una visione di sviluppo territoriale. A fare da cornice sarà ancora una volta Villaggio Badia, che si animerà con un ricco calendario di degustazioni, spettacoli e iniziative pensate per tutta la famiglia.

La manifestazione, che abbina la Sagra alla XXV Mostra Mercato, è diventata il manifesto culturale di una comunità che ha saputo costruire attorno alle busiate – la pasta più antica di Sicilia – un vero ecosistema. Non si tratta solo di raccontare una tradizione gastronomica, ma di dare voce all’intera identità di questo territorio e della sua gente laboriosa, custode di tecniche di lavorazione che si tramandano di generazione in generazione.

L’edizione 2025 segna un importante passo avanti nell’offerta culinaria. I visitatori potranno intraprendere un viaggio sensoriale attraverso una selezione di abbinamenti studiati per esaltare la versatilità delle busiate. Ogni serata proporrà sughi diversi preparati con prodotti tipici del territorio.

Confermata l’attenzione all’inclusività alimentare, sarà infatti disponibile una selezione di busiate senza glutine.

Il programma prende il via venerdì 29 agosto alle 18:30 con l’inaugurazione ufficiale. Dalle 19:00 si accendono i fornelli dei punti ristoro mentre l’Area Kids garantisce divertimento per i più piccoli. La serata vedrà esibirsi la Scuola di ballo dell’Associazione DragonKing alle 19:30, seguita dal concerto live dei City of Lights .

Il sabato 30 mantiene gli stessi orari gastronomici, arricchendosi con le performance dell’Associazione Passione Danza e del complesso Alex & Sabry. Momento clou della giornata sarà il cabaret di Ernesto Maria Ponte, seguito da musica dal vivo.

Domenica 31 agosto conclude la festa con un calendario family-friendly: alle 19:30 va in scena l’animazione dell’associazione “Iobarcollamanonmollo”, mentre alle 21:00 gli Opera ’80 chiudono la tredicesima edizione con un concerto che spazia attraverso diversi generi musicali.

Durante tutti e tre i giorni rimangono operative l’Area Busiata per le degustazioni, l’Area Expo riservata ai produttori locali e l’Area Kids, garantendo un’offerta completa per ogni visitatore dalle 19:00 alle 24:00.

L’appuntamento è a Villaggio Badia, sulla SS 187 di Buseto Palizzolo. Per aggiornamenti in tempo reale è possibile seguire la pagina Facebook “Busiate Buseto” e il profilo Instagram busiatebuseto.

