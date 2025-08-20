BATTIATI JAZZ FESTIVAL: L’ALESSANDRO LO CHIANO 4ET: conclude la rassegna alla XI edizione.

Condividi questo articolo?

Nei giardini del Polo Culturale il progetto “The Good Life” del trombettista gelese. Il live sarà preceduto dalla presentazione del libro “Patria, Popolo e Lavoro” di Fernando Massimo Adonia

Ultimo appuntamento per il Battiati Jazz Festival, rassegna giunta alla sua XI edizione e a cui il pubblico ha tributato grande attenzione, affetto e copiosa affluenza.

Domani, giovedì 21 agosto alle 21 con ingresso libero si esibirà l’Alessando Lo Chiano 4et, nei Giardini del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19.

Pubblicità

Porta in scena il progetto “The Good Life” il noto trombettista molto apprezzato da Stjepko Gut, con cui ha sovente collaborato. Con lui, sul palco Tony Brundo al pianoforte, Alberto Amato al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. Il quartetto intreccia eleganza, energia e intensità interpretativa, proponendo un repertorio che spazia dagli standard più amati alle composizioni originali, con arrangiamenti ricchi di colore e momenti di intensa improvvisazione.

Il progetto “The Good Life” rappresenta un omaggio alle atmosfere sofisticate e intramontabili dello swing e del jazz moderno.

«Suoneremo, tra gli altri, dei brani della tradizione americana che inneggiano all’amore per la vita e al mistero della bellezza della vita», ha dichiarato Alessandro Lo Chiano.

L’esibizione musicale sarà preceduta, alle 20, dalla presentazione del libro “Patria, Popolo e Lavoro” (Edizioni Sindacali) del giornalista e saggista Fernando Massimo Adonia.

Il Battiati Jazz Festival è inserito nelle iniziative culturali estive del comune di Sant’Agata Li Battiati guidato dal Sindaco Marco Nunzio Rubino, coadiuvato dall’assessore alla Cultura Massimo Fazio, organizzato dall’Associazione Musikante con la Direzione Artistica del M° Antonio Petralia.

Condividi questo articolo?