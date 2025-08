“BATTIATI JAZZ FESTIVAL”: DOMANI, GIOVEDÌ 7 AGOSTO ECCO IL ROBERTA SAVA 4ET

Condividi questo articolo?

Sesto appuntamento per la rassegna giunta alla XI edizione. Nei giardini del Polo Culturale la cantante porterà “Body and Soul”, progetto sul patrimonio jazz dagli anni ’30 agli anni ’50. Il live sarà preceduto dalla presentazione del libro “L’ombra di Kafka” di Andrea Alba

Ancora un appuntamento, ancora previsto il “sold out” per il Battiati Jazz Festival, con il sesto appuntamento per la rassegna giunta alla sua XI edizione.

Domani, giovedì 7 agosto alle 21 con ingresso libero si esibirà il Roberta Sava Quartet, nei Giardini del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19.

Pubblicità

Alla premiata cantante si affiancheranno Roberto Macrì al pianoforte, Antonio Alaimo al contrabbasso e Michele Territo alla batteria.

Un mix di eleganza e passione per il progetto “Body and Soul”, che si propone di celebrare e rivitalizzare il ricco patrimonio del jazz dagli anni ’30 agli anni ’50, attraverso performance che omaggiano i più importanti compositori e interpreti di quel periodo.

L’obiettivo principale è quello di riportare in vita le sonorità e lo spirito vibrante di quella storica epoca, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il progetto raccoglie una selezione accurata di brani emblematici composti e resi famosi da figure leggendarie come Duke Ellington, Count Basie, George Gershwin, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Anita O’Day, Chet Baker, Charlie Parker, Sonny Rollins, Clifford Brown e molti altri.

Il repertorio spazierà dai classici swing alle ballate struggenti, dalle sofisticate armonie del bebop alle atmosfere malinconiche del blues, ricreando fedelmente l’atmosfera intima e avvolgente dei jazz club di Harlem e di New Orleans.

Attraverso gli arrangiamenti fedeli allo stile dell’epoca e una performance energica e appassionata, il gruppo musicale garantisce al pubblico un viaggio attraverso gli intricati labirinti armonici e ritmici del jazz classico.

Grazie a concerti emozionanti e coinvolgenti, il Roberta Sava Quartet intende non solo celebrare il ricco patrimonio musicale del passato, ma anche mantenerlo vivo e rilevante per le generazioni future. Con la sua capacità di trasmettere emozioni profonde e di unire le persone attraverso il linguaggio universale della musica, questo progetto si propone di preservare e perpetuare il fascino eterno del jazz degli anni d’oro.

Roberta Sava si è laureata con il massimo dei voti presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti e, nel 2015, ha ottenuto una borsa di studio per il Berklee College of Music durante la partecipazione agli “Umbria Jazz Clinics” a Perugia.

Ha vinto, inoltre, le audizioni per l’Orchestra Jazz Nazionale dei Conservatori e ha suonato in vari eventi prestigiosi, come il Pescara Jazz Festival e il 61º Festival dei Due Mondi in collaborazione con artisti come Fabrizio Bosso e Mario Biondi. Si è esibita con la Big Band della Banda dell’Esercito Italiano nel 2020 e con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese nel 2018 in vari eventi, tra cui il Pescara Jazz Festival e altri importanti luoghi.

L’esibizione musicale sarà preceduta, alle 20, dalla presentazione del libro “L’ombra di Kafka” (Arkadia Editore) di Andrea Alba.

Condividi questo articolo?