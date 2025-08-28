Autista soccorritrice del 118 morta in un incidente, aveva appena finito il turno di servizio

Condividi questo articolo?

Un tragico incidente ha tolto la vita, nella serata di ieri, a Roberta Occhipinti, autista-soccorritrice del 118 di Modica, aveva 59 anni.

L’incidente, uno scontro fra due auto, si è verificato intorno alle 20.30 lungo la provinciale che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Lo scontro fra due auto poi il buio. All’arrivo dei colleghi, ignari di dover soccorrere proprio Roberta, la vittima era ancora in vita sebbene ferita molto gravemente, poi la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove però, malgrado ogni tentativo, la donna è spirata. Ferito in maniera non grave anche il conducente dell’altra auto ricoverato all’ospedale di Vittoria.

Tragica ironia della sorte: Roberta Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro nel 118.

Nella tarda serata di ieri la nota del presidente Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro, che riportiamo integralmente:

Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia.

Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto.

Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, un volto sempre pronto al sorriso, una collega amata e stimata da tutti.

Le parole, sembrano vuote davanti a un dolore così profondo. Ma sento il dovere di esprimere, a nome mio personale e di tutta la SEUS 118, il cordoglio più sincero alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi che l’hanno conosciuta e con cui ha condiviso turni difficili, notti lunghe e momenti di speranza.

“Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore.”

Che la terra ti sia lieve, Roberta.

Riccardo Castro Presidente SEUS 118 Sicilia

