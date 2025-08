Al “Festival NotoMusica” il grande fisarmonicista Richard Galliano con l’Orchestra Jazz Siciliana

Condividi questo articolo?

Nuovo appuntamento con la 50esima edizione del Festival Internazionale NotoMusica organizzato dall’Associazione Concerti Città di Noto.

Mercoledì 6 agosto al Collegio dei Gesuiti alle 21.15 è in programma “Viaggio”, concerto del grande fisarmonicista Richard Galliano insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina.

Richard Galliano, unico jazzista al mondo che incide per la Deutsche Grammophone, è un virtuoso che ha letteralmente reinventato la fisarmonica, rendendola protagonista di un repertorio che spazia dal classico al moderno, dal jazz alla fusion. Con la sua straordinaria tecnica e sensibilità, ha collaborato con leggende come Chet Baker, Astor Piazzolla, Ron Carter e molti altri.

Pubblicità

Della sua esperienza con l’Orchestra Jazz Siciliana, Galliano ha detto: “Suonare con una big band come la OJS è un’esperienza unica, i colori dell’orchestra esaltano la musica in modo straordinario. Conosco la reputazione dell’Orchestra Jazz Siciliana e i grandi nomi che hanno ospitato, sono sicuro che sarà un concerto memorabile”.

In questa attesa esibizione, il respiro della fisarmonica condurrà il pubblico in un viaggio senza confini, che unisce il passato e il presente della musica internazionale. Galliano, insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, porterà sul palco un universo sonoro che attraversa il tango, lo swing, il valzer musette e il jazz in tutte le sue forme.

Il Festival Internazionale NotoMusica è organizzato dall’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto e con la direzione artistica di Ugo Gennarini. La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Spettacolo del Comune di Noto e della Fondazione Federico II di Palermo.

Condividi questo articolo?