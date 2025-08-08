Al “Festival NotoMusica” arrivano Danilo Rea e Luciano Biondini con “Cosa sono le nuvole”

Condividi questo articolo?

Collegio dei Gesuiti lunedì 11 agosto h 21.15

I due straordinari musicisti saranno i protagonisti di un concerto nel quale i poeti della canzone italiana vengono reinterpretati in un connubio perfetto tra poesia ed emozione.

Il pianista Danilo Rea e il fisarmonicista Luciani Biondini con il concerto “Cosa sono le nuvole” sono i grandi protagonisti del penultimo appuntamento della 50esima edizione del Festival Internazionale NotoMusica.

Pubblicità

L’evento, in programma lunedì 11 agosto alle 21.15 al Collegio dei Gesuiti, ha un titolo evocativo e rappresenta un affascinante viaggio nel quale i poeti della canzone italiana, da Paolo Conte a Gino Paoli e molti altri, vengono reinterpretati in un connubio perfetto tra poesia ed emozione.

I due straordinari musicisti Rea e Biondini, con il pianoforte e la fisarmonica, creeranno un’alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di movimenti armonici. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano la grande storia della musica italiana.

Il Festival Internazionale NotoMusica è organizzato dall’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto e con la direzione artistica di Ugo Gennarini. La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Spettacolo del Comune di Noto e della Fondazione Federico II di Palermo.

foto di photo©luiginifosì

Condividi questo articolo?