“Airshow Città di Messina”, nel weekend chiusi temporaneamente i parcheggi sulla Panoramica dello Stretto

Sabato 2 e domenica 3 agosto 2025, dalle ore 7:00 alle 20:00 nelle due giornate dell’evento

L’ “Airshow Città di Messina”, in programma il 2 e 3 agosto 2025, segna un momento significativo per la città: per la prima volta, la Pattuglia Acrobatica Nazionale – meglio nota come Frecce Tricolori – si esibirà nei cieli dello Stretto, offrendo un’esibizione di grande impatto visivo e simbolico.

L’iniziativa è promossa dall’Aero Club dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare, e si svolgerà lungo il litorale di Pace.

Le prove generali sono previste per sabato 2 agosto, mentre la dimostrazione ufficiale si terrà domenica 3, dalle 15:00 alle 18:45, con la fase culminante tra le 18:15 e le 18:40.

Nel quadro delle attività di coordinamento e sicurezza, la Città Metropolitana di Messina sarà coinvolta nell’attuazione di misure straordinarie per garantire lo svolgimento ordinato dell’evento. Tra queste, è stata disposta la chiusura temporanea dei parcheggi situati lungo la Strada Panoramica dello Stretto, dalle ore 7:00 alle 20:00 nelle due giornate dell’evento. L’accesso sarà riservato ai residenti, con divieto assoluto di sosta, anche temporanea, e sorveglianza garantita dal personale della Protezione Civile.

“Abbiamo adottato provvedimenti mirati per assicurare lo svolgimento ordinato dell’Airshow, – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – tutelando la sicurezza dei cittadini e agevolando la partecipazione. La chiusura dei parcheggi lungo la Strada Panoramica dello Stretto è una misura necessaria per garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza del traffico veicolare in concomitanza dell’esibizione delle Frecce Tricolori”.

