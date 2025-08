Adrano, Aletheia, l’angelo bambino di San Nicolò, commuove la piazza

Condividi questo articolo? Una serata fra amici per ripercorrere...

Condividi questo articolo? Nel 306° anniversario della battaglia di Francavilla che fu combattuta il 20 giugno 1719 nelle vicinanze della città di Francavilla di Sicilia, tra il Regno di Spagna e l’Impero austriaco durante la guerra della Quadruplice Alleanza, per la conquista del Regno di Sicilia, il comune di...

Condividi questo articolo? Sulle alture dei Colli di San Rizzo nel settore NE dei Monti Peloritani (Messina), per la precisione in contrada Piano Rama nelle vicinanze dell’Istituto “Figlie Maria Ausiliatrice”, è ubicato il cosiddetto eremo rupestre di Sarrizzo, una piccola cavità artificiale dalla pianta rettangolare scoperta nel 1980 dall’arch....

L'attuale conflitto in Medio Oriente pone la Sicilia,...

Condividi questo articolo? Il messaggio del Capo dello Stato: “La Repubblica non abbandona la ricerca della verità” La strage di 45 anni fa nel cielo di Ustica “ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a...

Condividi questo articolo? Una notte magica per celebrare il connubio tra la grande musica e il grande...

Infine, Buongiorno Sicilia ha tenuto a ringraziare il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, Giuseppe D’Urso , per la disponibilità a mantenere aperto il Castello Normanno durante le celebrazioni in onore di San Nicolò .

Ricordare , dunque. E il sindaco Mancuso ha già annunciato che, nel periodo invernale , al chiuso, nello scenario del Teatro Bellini , sarà nuovamente proiettato Aletheia , la rivelazione di Nicolò per approfondire i tanti temi emersi nel corso delle celebrazioni di agosto .

“Pensai – ha detto – che fosse un’ ottima occasione per perfezionare l’Albo e custodire la memoria storica di questa manifestazione ”.

“ Nessuno – ha spiegato – aveva mai lavorato a un Albo , così decisi di farlo io . Raccolsi foto per una mostra che mi consentì di trovare altri angeli : oggi l’Albo è completo a partire dal 1951 ”.

Chiamato nel 2005 dal rettore della chiesa di San Nicolò per istruire il nuovo angelo della Volata, ruolo che aveva interpretato quel ruolo da bambino , aveva scoperto all’interno della corazza una lista di dieci bambini che avevano vestito quei panni .

Estremamente positivi i commenti del pubblico, per un racconto che è stato seguito con grande attenzione anche dai più piccini , attirati dall’ angelo bambino protagonista della vicenda narrata.

“Quel che mi ha colpito – ha detto Lazzaro Danzuso -, studiando l’ agiografia di San Nicolò , è stato il fatto che fosse in compagnia di un angelo . Che ho immaginato bambino perché, ogni anno Adrano celebra la Volata , con protagonista un piccolo adranita che omaggia il Santo legato a una corda tesa tra il Palazzo dei Bianchi e il Castello Normanno . È nato così il personaggio di Aletheia , al quale un coro d’arcangeli si raccomanda perché sostenga il santo eremita , patrono di Adrano , e di Alcara Li Fusi , sui Nebrodi ”.

E quest’anno si è giunti al massimo dei consensi , per la straordinaria capacità di suscitare emozioni del racconto proposto. Favorite anche dalla potenza delle immagini ottenute da D-Wok , colosso internazionale dell’ entertainment design , unendo, grazie ad Andrea Bocca e alla supervisione di Gep Gucco , tecniche vecchie e nuove , compresa l’ Intelligenza artificiale . Ma a emozionare sono state anche le parole .

È stato proprio il light designer adranita a occuparsi, dal 2022, per Buongiorno Sicilia , di innovare la tradizione popolare delle sacre rappresentazioni con narrazioni multimediali che hanno subito incontrato il favore del pubblico .

“Proprio l’ Angelo bambino – ha sottolineato Mancuso – ci ha accompagnati a conoscere ancor meglio San Nicolò Politi attraverso la drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso , le immagini di D-Wok , le musiche di Massimiliano Pace e la voce di Eleonora Sicurella , in un lavoro coordinato dal direttore creativo Gaetano La Mela ”.

Al centro della narrazione , attraverso il racconto multimediale dal titolo Aletheia , la rivelazione di Nicolò , proiettato in videomapping sul prospetto di Palazzo dei Bianchi , la figura del cherubino , che, ha spiegato il Sindaco “nella sua casa di Adrano disse al giovane Nicolò Alzati e seguimi e lo condusse all’ eremitaggio ”.

Lo ha detto il sindaco di Adrano , Fabio Mancuso , al termine delle celebrazioni in onore di San Nicolò Politi di domenica 3 agosto, caratterizzate da quella Volata dell’Angelo iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana , alla quale erano presenti , secondo stime degli organizzatori, circa trentamila persone .

“Abbiamo, come ogni anno, ricordato il nostro Patrono attraverso la sua stessa storia , che fu esempio di vita . E in questo 2025 abbiamo voluto onorarlo facendo parlare il suo angelo bambino, Aletheia , un racconto che ha commosso la piazza davanti al Castello normanno , gremita di adraniti e anche con tanti alcaresi ”.

Domenica scorsa trentamila persone hanno assistito al racconto multimediale “Aletheia, la rivelazione di Nicolò”, prodotto da Buongiorno Sicilia e proiettato in videomapping sul prospetto di Palazzo dei Bianchi, con al centro la figura del cherubino ispirata agli angeli della Volata di Adrano. A lasciare senza fiato la piazza, le parole emozionanti della drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso, le fantastiche immagini, realizzate dal colosso internazionale dell’entertainment design D-Wok, le affascinanti musiche di Massimiliano Pace, la voce di Eleonora Sicurella, i giochi pirotecnici di Fire play di Santangelo, con il coordinamento del direttore creativo Gaetano La Mela. Poi, la raccolta di foto storiche della Volata. E il sindaco di Adrano Mancuso ha annunciato una nuova proiezione del racconto multimediale in inverno, al chiuso, nel Teatro Bellini.