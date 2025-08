Adrano, Aletheia, angelo bambino, con D-Wok narra la storia di San Nicolò

Condividi questo articolo?

Domenica 3 agosto alle 21, prima della Volata dell’Angelo, il prospetto del Palazzo dei Bianchi tornerà a essere lo schermo per lo spettacolo di Buongiorno Sicilia: fantastiche immagini, realizzate dal colosso internazionale dell’entertainment design, accompagneranno la drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso, le musiche di Max Pace e la voce di Eleonora Sicurella. Il sindaco Mancuso, “Ringrazio chi ha collaborato alla realizzazione di questa fantastica storia e Gaetano La Mela, che, già nel 2022, ebbe l’idea di questo tipo d’innovativo allestimento”. Andrea Bocca di D-Wok, “Un nuovo orizzonte nel linguaggio visivo, ponte tra tradizione e innovazione tecnologica, IA compresa”. Tutti gli angeli della Volata dal 1953.

“È dal 2022 che, ogni tre di agosto, grazie a Buongiorno Sicilia, proponiamo opere specifiche e innovative per far conoscere il nostro Patrono, come questo Aletheia, la rivelazione di Nicolò, in cui la storia del Santo sarà narrata da un cherubino ispirato ai bambini della tradizionale Volata dell’Angelo, manifestazione iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana e bene unico in Sicilia e in Europa”.

Lo ha detto Fabio Mancuso, sindaco di Adrano nel presentare l’appuntamento di domenica prossima alle 21 nella piazza Umberto I, quando il prospetto del Palazzo dei Bianchi tornerà a essere lo schermo per le fantastiche immagini che – realizzate da D-Wok, colosso internazionale dell’entertainment design, e con la direzione creativa di Gaetano La Mela -, accompagneranno la drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso, sulle musiche di Max Pace e la voce recitante di Eleonora Sicurella.

Mancuso, che domenica sarà in piazza con l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna – quest’ultimo già lo scorso anno aveva assistito alle affollate celebrazioni adranite circondato da trentamila fedeli – ha voluto ringraziare “chi ha collaborato alla realizzazione di questo emozionante racconto visuale che esalta la rinuncia all’agiatezza del nostro Patrono per quell’eremitaggio che lo condusse alla santità, ai miracoli. Una vita che dev’essere d’esempio a chiunque creda in qualcosa”.

Un ringraziamento particolare il Primo cittadino lo ha rivolto “al light designer adranita Gaetano La Mela, il quale, già nel 2022, ebbe l’idea di questo genere d’allestimento che ha immediatamente incontrato il favore di un pubblico sempre più vasto” e ai produttori di Buongiorno Sicilia, Luciano Catotti e Ninni Trischitta”.

L’evoluzione in senso multimediale delle sacre rappresentazioni di Adrano, città nota anche per la Diavolata di Pasqua, risale, come detto, al 2022, anno di Alzati e seguimi, un’installazione video con testi di Giovanni Anfuso creata utilizzando l’Intelligenza artificiale. Nel 2023 fu la volta di Batti la roccia, ispirato al miracolo dell’acqua e con la drammaturgia di Lazzaro Danzuso, il quale lo scorso anno, replicò quel grande successo con Nicolò, a sua immagine.

Molto soddisfatto del lavoro su Aletheia anche Andrea Bocca di D-Wok, che ha definito questo progetto “un ponte tra tradizione e innovazione tecnologica”, affermando: “sono convinto che gli spettatori si sentiranno proiettati in una storia che li catturerà”.

“La ricerca – ha spiegato – su un genere narrativo inconsueto come quello dell’agiografia dei Santi, ci ha condotto a delineare un nuovo orizzonte nel linguaggio visivo, che ci ha portato a sperimentare, mixando tecniche vecchie e nuove, compresa quell’Intelligenza artificiale di cui, qui in D-Wok, siamo ormai esperti.

“Abbiamo giocato – ha aggiunto – con la luce della proiezione e gli elementi dell’architettura e indispensabile è stata la sinergia, sebbene a distanza, con gli autori di drammaturgia e musica, con i quali abbiamo individuato soluzioni visive e sonore per spettacolarizzare la narrazione. Per esempio, utilizzando elementi più astratti nella parte del coro degli angeli e inserendo lampi e tempeste in altre parti del racconto”.

Domenica, dopo l’omelia di monsignor Renna, il fercolo riprenderà il percorso per raggiungere la Chiesa e da quel momento e fino alla mezzanotte sarà più volte proiettato un filmato con le immagini dei bambini avvicendatisi nel ruolo di angeli della Volata. Esiste un elenco dal 1951 a oggi, ma le foto più antiche risalgono addirittura al 1921. Un lavoro realizzato da Buongiorno Sicilia grazie al materiale fotografico raccolto negli anni da Salvatore Marcellino, con il contributo anche del capo vara Nicola Maraponte, di Nicola Diolosà e di Vincenzo Valastro.

