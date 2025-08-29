Acitrezza, domani visita del simulacro del patrono San Giovanni Battista alla vicina comunità di Aci Castello

Condividi questo articolo?

Sarà una giornata storica ed eccezionale quella che vivranno domani, sabato 30 agosto, le comunità di Acitrezza e Aci Castello. Per la prima volta nei suoi 350 circa di esistenza, il simulacro di San Giovanni Battista varcherà i confini di Trezza per recarsi nella vicina cittadina capoluogo del Comune.

Un evento che avviene nel 40° anniversario della visita della sacra immagine del patrono castellese San Mauro Abate ad Acitrezza, a sugello della sorellanza tra le due realtà marinare che è stata rinnovata il 29 agosto 2025 nel giorno in cui si ricorda il martirio del Battista. Per l’occasione, gli Arcipreti parroci e le Commissioni per i festeggiamenti delle due Parrocchie hanno stilato un programma ricco di appuntamenti, che prenderà il via alle 17.30 con la trionfale uscita dalla chiesa madre trezzota dell’antica statua di San Giovanni Battista. Subito dopo la processione, con in testa il fercolo trainato dai devoti, si snoderà lungo via Provinciale e via Livorno (ex Strada Statale 114), per raggiungere il cimitero comunale in via Vampolieri dove si terrà un breve momento di preghiera per i defunti curato dall’Arciprete parroco don Carmelo Torrisi. Alle 19 circa il corteo farà ingresso di Aci Castello (lato Acireale) dove verrà accolto dall’Arciprete parroco monsignor Sebastiano Raciti, dal sindaco Carmelo Scandurra, dai rappresentanti della Congregazione e della Commissione festeggiamenti San Mauro Abate e delle associazioni parrocchiali. La processione proseguirà su via Re Martino, via Dietro Le Mura, via IV Novembre, via Re Martino fino alla chiesa madre dove si terrà il solenne pontificale presieduto da sua eccellenza monsignor Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa, concelebrato dai sacerdoti che hanno prestato servizio nelle due parrocchie e con la presenza delle autorità civili e militari.

Al termine della celebrazione riprenderà la processione del simulacro di San Giovanni Battista per le vie Re Martino, Savoia, Crispi, Dante (con sosta davanti l’ingresso del palazzo municipale ed omaggio floreale da parte del sindaco Carmelo Scandurra), Colombo, Manganelli, Crispi, Savoia (sosta davanti la chiesa e omaggio da parte della Confraternita di San Giuseppe) e piazza Castello. Ai piedi del Castello normanno, il parroco di Aci Castello curerà un momento di preghiera. Infine, attraverso via Marconi, Fornace e Del Porto, il corteo arriverà davanti la stele di San Mauro Abate dove ci sarà il saluto finale, prima dell’imbarco della statua di San Giovanni sul motopeschereccio che la riporterà via mare ad Aci Trezza.

Dopo una breve circumnavigazione dei faraglioni dei Ciclopi e dell’isola Lachea, la processione marinara farà ingresso dentro il porto dove ci saranno un momento di preghiera davanti la stele del protettore (nella ricorrenza dei 30 anni dalla sua costruzione) e l’omaggio a San Giovanni Battista a cura dei componenti della tradizionale pantomima “U pisci a mari”. Intorno le 23.30, quindi, il fercolo farà ritorno in piazza Verga e l’immagine di San Giovanni sarà nuovamente posizionata sull’altare maggiore della chiesa. Come è facile immaginare, nei due paesi fervono i preparativi e cresce sempre più l’attesa per quello che è un avvenimento che, a detta dei componenti della Commissione e della Confraternita San Giovanni Battista, si preannuncia emozionante ed intenso. Intanto ad Acitrezza domani, venerdì 29 agosto, sarà già festa con le celebrazioni in ricordo del martirio del Precursore che culmineranno con la tradizionale santa messa solenne sul sagrato della chiesa, alle 20 in punto, celebrata dal parroco di Gagliano Castelferrato don Pietro Antonio Ruggiero.

