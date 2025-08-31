Acireale. La professoressa Maria Castiglione taglia il traguardo finale di una carriera

Condividi questo articolo?

Una vita dedicata all’istituzione scolastica, con passione, professionalità, perseveranza e quotidiana dedizione. Adesso, la professoressa Maria Castiglione taglia il traguardo finale di una carriera che, dal canto suo, avrebbe voluto, volentieri, prolungare al di là degli paletti imposti dalle normative vigenti. Alla guida dell’Istituto Comprensivo “Fuccio-La Spina” di Acireale, la preside Castiglione ha condotto un percorso professionale ricco di soddisfazioni ed apprezzamenti da parte di alunni e famiglie per una gestione sempre improntata alla collaborazione reciproca ed al raggiungimento di prestigiosi obiettivi didattici e sociali.

In precedenza, anche ad Aci Castello, nella sua breve esperienza alla guida dell’I.C. “Falcone”, la professoressa Castiglione aveva lasciato bellissimi ricordi. Ma tanti sono stati i traguardi ottenuti nel corso di una carriera costellata di successi e apprezzamenti, sempre in totale condivisione con lo staff che l’ha via via collaborata e supportata, nell’ottica di una significativa sinergia con l’intera comunità scolastica.

Tra i risultati raggiunti anche quello di aver accolto più di mille alunni nelle classi dell’ I.C. “Fuccio-La Spina” grazie anche ad una nuova sezione ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, nonché le tantissime tematiche approfondite in ambito scientifico, culturale e sociale. Una Dirigente Scolastica che mancherà a tanti, che ha lasciato segnali importanti pregni di umiltà e sensibilità, a docenti, alunni, genitori e collaboratori!

Pubblicità

Francesco La Rosa

Condividi questo articolo?