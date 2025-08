A Serradifalco (CL) si chiude l’anteprima di “Performare Festival”

Condividi questo articolo?

Si è conclusa l’anteprima della settima edizione di Performare Festival, che ha animato Serradifalco e Montedoro dal 26 al 31 luglio 2025. Il festival, che quest’anno ha come tema “Corpo Universo”, ha offerto al pubblico un ricco programma di danza contemporanea, residenze creative e workshop.

La prima parte del festival, promossa dall’Associazione IN ARTE con il riconoscimento del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Siciliana, ha rappresentato un’occasione di incontro e riflessione, esplorando il corpo come “punto di origine, memoria vivente e archivio in continua evoluzione”.

Gli eventi si sono svolti in diverse location: dal Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco alla Villetta dei Minatori, dalla Villa Comunale R. Livatino e la Piazza Vittorio Emanuele, fino all’Osservatorio astronomico di Montedoro.

Il programma ha incluso spettacoli e performance, nei quali il pubblico ha potuto assistere a opere di rilievo come ZTL – Zona a Traffico Limitato di Andrea Rampazzo, che ha coinvolto i presenti in una riflessione sulla convivenza e Estratti | Suspended Chorus di Silvia Gribaudi, una performance site-specific che ha indagato la relazione tra corpo individuale e collettivo.

Grande successo anche per Il Paese in un corpo, uno studio sul ruolo dell’empatia del performer e il suo impatto con il pubblico: esito della residenza creativa condivisa tra Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo e il Collettivo SicilyMade. E poi, I Fiori della Notte di Nicola Simone Cisternino, risultato performativo della residenza condotta dall’artista con giovani allieve e la collaborazione del Liceo Coreutico R. Settimo di Caltanissetta.

Formazione: grande partecipazione alle masterclass di Andrea Rampazzo e Silvia Gribaudi. Ampia adesione anche al laboratorio destinato alla comunità, ispirato al processo di ricerca Il paese in un corpo e condotto da Silvia Gribaudi

Eventi collaterali: la settimana è stata arricchita da momenti di incontro come il Performare Talk – ZTL e il Dopofestival a cura di Radici al Quadrato, la presentazione del primo Giardino di Colapesce a cura dell’associazione No SerradifalKo ONLUS. La chiusura si è svolta all’Osservatorio astronomico con il Dopofestival COSMO, una serata tra narrazioni astronomiche e socialità.

La direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade ha sottolineato come “Un festival come Performare in un territorio come l’entroterra siciliano ha offerto uno spazio condiviso di creazione, ascolto e dialogo, esplorando con il territorio e la comunità la tematica del festival attraverso spettacoli, incontri, workshop e residenze artistiche”. Le direttrici hanno poi aggiunto che “il Festival continua a promuovere un dialogo gentile con i luoghi attraversati e le persone incontrate”, facendo della danza un atto collettivo che unisce linguaggi, generazioni e paesaggi umani”.

Performare Festival tornerà a settembre, dal 1° al 6, con la sua programmazione completa. In questa seconda parte si terranno altri importanti laboratori, tra cui Conscious Release con la coreografa Agostina D’Alessandro e Guerrilla Dance, un laboratorio creativo per bambini guidato da Delfina Stella.

Tra gli ospiti di Performare Festival troviamo grandi nomi della scena europea insieme ad astri nascenti della coreografia nazionale e regionale: Balletto Civile/Giulia Spattini, Agostina D’Alessandro, Fattoria Vittadini/Maura Di Vietri, Camilla Montesi, Ocram Dance Movement/Claudio Scalia, Marco Laudani, Collettivo SicilyMade, Delfina Stella, Giovanna Velardi.

