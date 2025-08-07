A Palermo, Santo Stefano di Camastra e a Carini tre serate tra nostalgia e leggerezza

Condividi questo articolo?

Palermo – piazza Ruggiero Settimo venerdì 8 agosto, ore 21

Santo Stefano di Camastra – piazza Duca di Camastra sabato 9 agosto, ore 21

Carini – Anfiteatro Villa Belvedere Domenica 10 agosto, ore 21

Tre serate dedicate all’operetta, con le sue melodie indimenticabili e il suo spirito brillante, scandiscono la nuova tappa della stagione estiva 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. L’8 agosto a Palermo (Piazza Ruggero Settimo), il 9 agosto a Santo Stefano di Camastra (piazza Duca di Camastra) e il 10 agosto a Carini (Anfiteatro Belvedere), la compagine sarà diretta da Massimiliano Stefanelli, e sarà affiancata dal soprano Francesca Manzo e dal tenore Marco Ciaponi, interpreti tra i più raffinati e versatili della nuova generazione di cantanti d’opera.

Il programma è un omaggio alla grande tradizione dell’operetta, genere che fu per decenni il cuore dell’intrattenimento musicale del nostro Paese e che oggi rivive in questo concerto con spirito festoso e un po’ di nostalgia.

L’ouverture dalla Cavalleria leggera di Franz von Suppé apre la serata in un’atmosfera da parata ironica e teatrale, seguita da una selezione delle pagine più amate del repertorio: Luna tu, non sai dirmi cos’è, Quando il giorno muor e Balla la java da Il paese dei campanelli di Lombardo e Ranzato, Salomè e Napoletana da Scugnizza di Mario Costa, e ancora le arie e i duetti più celebri da Cin-Ci-La sempre del duo di autori italiani, dalla Reginetta delle rose di Leoncavallo, da Sì di Mascagni, da Frasquita di Lehár autore anche della Danza delle libellule e del Paese del sorriso e infine La duchessa del Bal Tabarin di Lombardo

Un florilegio che riporta in scena una galleria di personaggi spensierati e romantici, tra fox-trot, valzer, danze gitane e atmosfere esotiche, con arrangiamenti sinfonici che valorizzano la scrittura orchestrale e la vocalità brillante dei solisti.

Sul podio Massimiliano Stefanelli, direttore di vasta esperienza internazionale e profondo conoscitore del repertorio lirico, che ha collaborato a lungo con artisti come Franco Zeffirelli, James Levine e Graham Vick. Accanto a lui, la voce cristallina e incisiva del soprano Francesca Manzo, formatasi all’Accademia del Teatro alla Scala, e il tenore Marco Ciaponi, già ospite dei principali teatri europei, premiato a Operalia e interprete ideale del repertorio di grazia e virtuosismo. Un’occasione per riscoprire, con gusto e raffinatezza, un patrimonio musicale troppo spesso dimenticato, che continua a far sognare e sorridere.

La programmazione estiva della FOSS si ferma quindi per qualche settimana e riprenderà il 19 settembre in piazza Ruggiero Settimo a Palermo, il 20 settembre a Isola delle Femmine e il 21 settembre a Partinico con un programma dedicato alla figura di Don Chisciotte, diretto da Salvatore Percacciolo.

Programma dettagliato 8-9-10 agosto 2025

Franz von Suppé (Spalato 1819 – Vienna 1895)

Die leichte Cavallerie (“Cavalleria leggera”), Ouverture

Carlo Lombardo (Napoli 1869- Milano 1959) – Virgilio Ranzato (Venezia 1882 – 1937)

Il paese dei campanelli: Luna tu, non sai dirmi cos’è / Quando il giorno muor / Balla la java

Mario Costa (Taranto 1858 – Monte Carlo 1933)

Scugnizza: Salomè, una rondine non fa primavera – Napoletana

Carlo Lombardo – Virgilio Ranzato

Cin-Ci-La: O bambolina mia perché / O, Cin-Ci-La

Ruggero Leoncavallo (Napoli 1858 – Montecatini 1919)

La reginetta delle rose: Serenata agli avi / Valzer delle rose

Pietro Mascagni (Livorno 1863 – Roma 1945)

Sì: Sì piange

Franz Lehár (Komárom 1870 – Bad Ischl 1948)

Frasquita: O fanciulla all’imbrunir

Pietro Mascagni

Sì: Lettere

Carlo Lombardo – Franz Lehár

La danza delle libellule: È notte t’invita l’apache

Franz Lehár

Il paese del sorriso: Ouverture / Sempre sorrider e lieti apparir / Tu che mi ha preso il cuor

Léon Bard pseudonimo di Carlo Lombardo

La duchessa del Bal Tabarin: Frou Frou del Tabarin

Durata: 90’

Massimiliano Stefanelli direttore

Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Santa Cecilia, Massimiliano Stefanelli si è formato accanto a Spiros Argiris e Alain Lombard, figure decisive per la sua carriera. Dopo l’esordio nel 1993 con Falstaff, ha diretto un vasto repertorio operistico e sinfonico, spaziando dal classicismo al Novecento, in Italia e all’estero. È stato assistente di James Levine al Metropolitan di New York e ha collaborato con orchestre come la CBSO di Birmingham, la RAI, la Montreal Symphony, la Israel Symphony, la English Chamber Orchestra (con cui ha inciso l’integrale dei concerti per flauto di Mozart), la Qatar Philharmonic, e numerose istituzioni italiane. Ha ricoperto ruoli direttivi al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e allo Spoleto Festival USA. Attualmente è Direttore Artistico e Musicale dell’Istituzione “Fondazioni all’Opera” che promuove e realizza le attività Liriche dei teatri di Abruzzo e Marche. Ha collaborato a lungo con Franco Zeffirelli a cominciare alla celebre Aida (edita in DVD da RAI Trade) con la quale si sono aperte a Busseto le celebrazioni per i cento anni della morte di Giuseppe Verdi, quindi La traviata nell’anno successivo. Entrambe le produzioni, spesso in tournée nei teatri di tutto il mondo. Quindi con Graham Vick per La traviata alla Birmingham Opera Company, produzione che gli è valsa il Royal Philharmonic Society Music Award.

Francesca Manzo soprano

Nata a Sarno nel 2012, si diploma in canto con lode al Conservatorio “Martucci” di Salerno e si perfeziona all’Accademia del Teatro alla Scala con docenti come Luciana D’Intino, Eva Mei, Leo Nucci. Debutta alla Scala nel 2016 nel Ratto dal serraglio e prende parte alle Nozze di Figaro trasmesse in diretta Rai. È interprete di ruoli principali in produzioni scaligere come Hänsel und Gretel, Aida, Gianni Schicchi, La Traviata, Rigoletto, Alibabà, L’Elisir d’amore. Si esibisce anche al San Carlo, al Verdi di Salerno, alla Zaryadye Hall di Mosca, in Giappone con La Bohème e a Vienna con la Junge Philharmonie. Nel 2021 è tra i semifinalisti del concorso dell’Opéra di Parigi e del concorso Vinas di Barcellona. È vincitrice del primo premio della prima edizione del Concorso Giacomo Aliverta.

Marco Ciaponi tenore

Nato a Barga nel 1989, ha studiato con Rebecca Berg e si è perfezionato con Cinzia Forte. È vincitore del Premio Zarzuela a Operalia 2017 e di altri prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il secondo premio al Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi di San Marino, il primo al Concorso Internazionale di Canto Flaviano Labò 2015 di Piacenza e il primo al Concorso Internazionale di Canto “Voci Verdiane” di Busseto. Debutta nel 2014 come Nemorino sotto la guida di Leo Nucci e Stefano Ranzani. Ha interpretato Alfredo, Elvino, Tonio, Don Ottavio, Duca di Mantova, Fenton, Ernesto, Tebaldo, Rinuccio, Ferrando e Beppe nei principali teatri europei, tra cui Wiener Staatsoper, Deutsche Oper, Semperoper, Teatro alla Scala, Bolshoi, Opéra National de Paris, Petruzzelli, Fenice, Comunale di Bologna. Voce brillante e presenza scenica magnetica, è tra i tenori più interessanti della nuova generazione.

