A Milo il quarto Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio “Caro amico… ti vengo a cercare”

Ospiti Amara e Bianca Atzei

Domenica 10 agosto, alle ore 21.00, il Teatro “Lucio Dalla” di Milo ospiterà la quarta edizione del Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla -Premio ‘Caro amico… ti vengo a cercare’, dedicato a due pilastri della musica italiana che hanno saputo fondere arte, spiritualità e poesia, segnando profondamente il panorama culturale del nostro Paese. Organizzato dalla Pro Loco di Milo con il patrocinio del Comune e della Regione Siciliana, è diventato un appuntamento atteso e partecipato, che celebra la memoria e il messaggio universale di due grandi artisti. Sul palco, due interpreti d’eccezione: Amara, cantautrice raffinata, nota per la sua profondità interpretativa e la sua scrittura intensa, e Bianca Atzei, artista capace di fondere potenza vocale e delicatezza emotiva in un repertorio ricco di sfumature.

A completare lo spettacolo, l’accompagnamento dell’Ethos Orchestra diretta dal maestro Daniele Zappalà, per un concerto in cui arrangiamenti sinfonici restituiranno una nuova luce ai brani di Battiato e Dalla. La conduzione della serata è affidata a Ruggero Sardo, conduttore e volto noto della televisione e degli eventi culturali siciliani. La direzione artistica è curata da Alfio Zappalà.

“Con questo evento vogliamo rendere omaggio non solo a due immensi artisti – dichiara Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – ma anche al pubblico e agli sponsor che da anni ci sostengono, confermandoci che la musica è ancora in grado di emozionare e unire. Franco Battiato e Lucio Dalla sono parte dell’identità di Milo, che oggi più che mai si conferma luogo d’arte e ispirazione”.

Anche quest’anno torna il Premio “Caro amico…ti vengo a cercare”, che sarà conferito a giovani talenti musicali emergenti e a personalità del luogo che, con la propria opera, ciascuno nel proprio settore di competenza, hanno contribuito, come i due artisti a cui è dedicata la manifestazione, alla promozione in giro per il mondo del territorio etneo. “Questo tributo – aggiunge il direttore artistico Alfio Zappalà – è un viaggio dentro due anime creative, libere e visionarie. L’incontro tra i loro linguaggi musicali e poetici rappresenta un’occasione per riflettere, sognare e condividere bellezza. Milo è il teatro naturale di questo racconto, perché qui la cultura ha radici profonde”. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Live Ticket e presso il botteghino del Cine Teatro Rex di Giarre nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30, martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30. Il Premio “Caro amico… ti vengo a cercare” non è solo un evento musicale, ma un gesto di gratitudine nei confronti di due figure che hanno saputo parlare al cuore di più generazioni. Una serata che promette emozione, arte e memoria.

