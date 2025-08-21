A Favignana, prende il via la prima edizione dell’Egadi podcast Festival – “Voci del Mare”

Condividi questo articolo?

Sabato 23 agosto prende il via la prima edizione dell’Egadi podcast Festival “Voci del Mare”, la prima rassegna in Italia di podcast sul tema del mare, dell’ambiente, del Mediterraneo, che si svolgerà tra agosto e settembre nell’isola di Favignana (Piazza Europa) con incontri, ascolti collettivi e laboratori.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Limone Lunare APS, ospiterà alcune tra le voci più autorevoli del panorama nazionale del podcast che hanno saputo unire l’impegno civile alla narrazione audio, in un contesto naturale unico, dove il mare, il Mediterraneo, non è solo sfondo del festival, ma attore delle storie raccontate.

La rassegna aprirà sabato 23 agosto alle ore 21.00 con “Mattanza”, il podcast sulle stragi del ’92, del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Pipitone, affiancato da Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano. Modererà l’incontro Diego Gandolfo, giornalista e direttore artistico del Festival.

Giuseppe Pipitone racconta, nel podcast “La Mattanza”, le stragi di mafia a Palermo nel 1992, mettendo a fuoco il contesto siciliano in quegli anni e il legame tra criminalità organizzata e il potere. Un racconto forte, coinvolgente, che negli ultimi anni ha raggiunto oltre un milione di ascolti. La sua partecipazione offre una riflessione su violenza, memoria e giustizia con il mare delle Egadi sullo sfondo, ricordando la gita prevista da Giovanni Falcone che, prima di morire tragicamente a Capaci, si stava recando a Favignana per assistere alla mattanza.

a serata prevederà un omaggio a Giacomino d’Asta, indimenticato maestro pasticcere dell’isola, scomparso nel 2024, a cui la radio locale, Radio Egadà, ha dedicato il podcast “Il gelataio curatore”. Un momento di valorizzazione delle storie della comunità di cui il Festival si fa portatore.

Il 9 settembre, alle ore 21.00, la protagonista della rassegna sarà Isabella De Silvestro, giornalista de “Il Domani” e il suo “Gattabuia”, il podcast sulla vita in carcere. Sul palco l’attrice Stefania Garello e tanti altri interventi di testimonianza sulla vita nel carcere di Favignana. Modera Diego Gandolfo.

In “Gattabuia”, Isabella De Silvestro esplora la realtà delle carceri italiane attraverso le voci di chi ci vive. Il suo sguardo, umano e penetrante, ci porta a riflettere sui concetti di marginalità e diritti nel carcere di un’isola – come Favignana – che è sempre stata anche luogo di reclusione e confinamento per chi il mare non lo vede mai.

Il giorno dopo, il 10 settembre (ore 21.00), sarà la volta di “Dolos”, L’inganno del Greenwashing di Greenpeace, con Valentina Barresi, Press Officer di Greenpeace, in collaborazione con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. Un progetto collettivo e divulgativo sui rischi ambientali, gli oceani, l’impatto dell’industria fossile e la lotta per la giustizia climatica. Greenpeace offrirà una testimonianza sul mare come frontiera ecologica, con contenuti originali e testimonianze forti, per un pubblico trasversale che comprende anche i più giovani.

Limone Lunare insieme a Egadi Podcast Festival organizzerà il laboratorio “Voci del mare” con i giovani dell’isola, per l’avvio di un progetto di raccolta delle voci anziane delle isole: Diego Gandolfo e Angelo Sicurella, insieme ad alcuni importanti ospiti, terranno un workshop in cui si insegneranno tecniche dell’intervista e della registrazione dal vivo, per avviare un progetto dal valore storico per le isole Egadi, la creazione di un grande archivio delle voci anziane dell’isola. Un progetto unico, necessario, che consentirà di raccogliere ai giovani le storie dei nonni, degli isolani più anziani. Un legame forte tra generazioni diverse, che renderà eterne le voci isolane.

