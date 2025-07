“Vino Vivo 2025”: Petrosino celebra i vini bianchi della costa occidentale

Condividi questo articolo?

Petrosino si prepara ad accogliere la seconda edizione di Vino Vivo, l’evento dedicato ai vini bianchi della costa occidentale della Sicilia. La manifestazione, promossa dal Comune di Petrosino con il patrocinio del Libero Consorzio della Provincia di Trapani e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Trapani, si terrà nei primi giorni di agosto e coinvolgerà luoghi simbolo del territorio tra gusto, cultura e paesaggio.

Vino Vivo si propone come momento di incontro tra produttori, esperti e appassionati, con un ricco programma che spazia tra degustazioni, momenti di approfondimento, masterclass e una significativa novità come il Concorso Enologico “I bianchi della costa d’Occidente”, che coinvolgerà le cantine di Trapani, Misiliscemi, Paceco, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara e che punterà i riflettori sulle migliori produzioni vinicole dei comuni costieri della provincia di Trapani: “Il nostro obiettivo è fare di Petrosino un punto di riferimento per la vitivinicoltura trapanese e siciliana, valorizzando una tradizione secolare e proiettandola verso il futuro – precisa il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi – Con Vino Vivo vogliamo affermare non solo un’identità produttiva, ma soprattutto culturale: è un atto di tutela del paesaggio, un modo per raccontare una vocazione profonda che guarda al presente con consapevolezza e al domani con visione e speranza”.

L’iniziativa vuole essere al tempo stesso una celebrazione della tradizione vitivinicola locale e un’occasione per riflettere sul futuro del comparto, tra sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle denominazioni territoriali: “Fare il sommelier non significa solo conoscere il vino, ma saperne interpretare l’anima e condividerla – racconta Giuseppe Vultaggio, Delegato AIS Trapani – eventi di questo tipo fanno bene al territorio ed il nostro ruolo è quello di raccontare con rispetto il lavoro degli agricoltori e degli enologi con la consapevolezza che dietro ogni calice c’è una storia e un’identità da custodire”.

Pubblicità

Il lungomare di Biscione sarà il cuore pulsante dell’evento, trasformandosi in una vera e propria passeggiata del gusto. Tra banchi d’assaggio, esperienze sensoriali, narrazioni e musica, il vino diventa strumento di racconto identitario e risorsa per la crescita sostenibile del territorio. Con Vino Vivo, Petrosino intende consolidare il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama enologico siciliano, offrendo una vetrina qualificata per le eccellenze della costa e rafforzando il legame tra il vino, il paesaggio e le comunità che lo vivono.