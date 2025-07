Viagrande: XVIII edizione di “State aKorti” Festival del cortometraggio comico-umoristico

Condividi questo articolo?

Solo un soffio e invece sono già 18. L’anno della maggiore età, della maturità, della patente, delle prime decisioni importanti, dei primi bilanci… Tutte questioni che avrebbero rischiato di renderci seri e non è il nostro stile.

Il 2 agosto a partire dalle 21, nella Terra di Bò (Villa di Bella, Via Garibaldi 298 – Viagrande), si alza il sipario sulla XVIII edizione di State aKorti, festival del cortometraggio di genere comico umoristico, con la serata dedicata alla proiezione dei corti finalisti.Tutto pronto quindi per celebrare come ogni primo weekend d’agosto l’allegria, il buonumore e l’ironia in tutte le sue forme e dare spazio così alle ciclopiche risate del Bò Laugh sempre garantite dal team Dibo Eventi coordinato dal direttore artistico del Festival Simone Spitalieri.

16 corti finalisti in concorso, provenienti da Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Argentina:

Al Fresco (Ignacio Rodò, Spoagna), Io Natural (Rafael Nieto, Spagna), Mamà no me abla (Carlos Pietro Moreno, Spagna), PIG (John Leewerink, Paesi Bassi), Amor (Paloma Mozo, Spaqgna), A 003 (Daniele Chamorro, Spagna), Escribiendo (Pablo Olewski Diaz, Spagna), La Vénus au fil de fer (Vincent Hazard, Francia), La Coupure (Chavaret, Francia), La reina de los idiotas (K.K. Álvarez, Spagna), Levophobia (Alberto Rocca, Italia), Selftape (Sergio Álvarez, Spagna), Brewing Brillance (Silvester Zwaneveld, Paesi Bassi), Acicalado (Denise Umaschi, Argentina). In palio il premio Miglior Cortometraggio che sarà assegnato, come di consueto da una folta giuria di esperti di cinema e cinematografia, giornalisti e critici di settore, registi e (semplici) appassionati della Settima Arte che quest’anno sarà presieduta dal giornalista, critico musicale e drammatico, Nello Pappalardo presente a State aKorti sin dalla sua prima edizione.

Saranno consegnati, inoltre, i due premi speciali Legambiente Catania e Globus Award di Globus Magazine dal 2021 partner ufficiale di State aKorti.

Testimonial della XVIII edizione di State aKorti, il poliedrico artista siciliano Totò Calì che entrerà a far parte dell’Orto Bòtanico, la Hollywood Boulevard del cinema siciliano simbolicamente rappresentato da una pianta a lui cara che come di consueto sarà resa nota durante la serata conclusiva del Festival. La massima onorificenza di State aKorti è conferita in particolare al progetto ManiComico cui la mente creativa di Totò Calì si dedica da qualche tempo dopo un incontro casuale che si è trasformato in magia: la satira e l’arte come inusuali strumenti di supporto psichiatrico. Il titolo irriverente mostra insieme il tema della salute mentale affrontata con un’ironia capace di trasformarsi in complemento per le terapie psicologiche e farmacologiche per accrescere la consapevolezza della malattia e insegnare ad affrontarla oltre il dolore e la sofferenza che essa comporta. Brevi video comici realizzati dagli ospiti della comunità terapeutica assistita “Villa Chiara” di Mascalucia, grazie a un progetto sostenuto dall’equipe medica della struttura stessa, sotto la guida della direttrice Roberta Auditore e di Totò Calì. Al progetto hanno partecipato (a titolo gratuito) figure storiche dell’intrattenimento catanese come Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia, Enrico Guarnerie Gino Astorina, sottolineando l’importanza di sdoganare il tema della salute mentale

A presentare la manifestazione, sarà come di consueto la giornalista Carla Condorelli, ormai storica presentatrice di State aKorti e, sotto l’Alias di Erremoscissima, front woman degli Stipsy King, il gruppo goliardico-demenziale da una cui costola è nato il Festival State aKorti.

Il concorso è patrocinato da Codacons, Città Metropolitana di Catania, Comune e Pro Loco di Viagrande, Legambiente e Legambiente Catania. Main Sponsor: Acque Mangano e Tito D’Emilio Atelier.

State aKorti fa parte di FCS, il coordinamento dei festival del cinema in Sicilia (www.festivalcinemasicilia.org) al quale hanno aderito ben 30 realtà.

