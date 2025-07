Ventimiglia, bimbo scomparso da camping: ricerche in corso per trovare Alain

Condividi questo articolo?

Il piccolo, 5 anni, è stato immortalato per l’ultima volta dalle videocamere di sorveglianza alle 19.15 di ieri, poi perse le tracce

Droni con termocamere, unità cinofile e un elicottero che sta per arrivare. E’ imponente la macchina delle ricerche di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni nato a Torino da genitori asiatici, scomparso ieri sera dal camping ‘Por la mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche, purtroppo finora senza esito e ancora in corso, sono andate avanti tutta la notte e vedono impiegati polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, volontari e soccorso alpino.

L’unità di crisi è stata allestita a Latte, poco distante dal campeggio da dove Alain si è allontanato mentre il padre montava la tenda. Il piccolo, che indossa una maglietta bianca e un pantaloncino verde, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza alle 19.15 mentre usciva dal camping, un uomo lo avrebbe aiutato ad attraversare la strada, pensando che i genitori fossero in un supermercato poco distante. Da lì Alain ha fatto perdere le proprie tracce.

Programmato un vertice in prefettura, a Imperia, per fare il punto della situazione. Presenti, oltre al prefetto Valerio Massimo Romeo e ai vertici delle forze dell’ordine impegnati nelle ricerche, anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

“C’è molta apprensione, non solo da parte della famiglia, ma anche di tutta la popolazione di Ventimiglia che ringrazio per essersi resa disponibile a “Sono circa 70 gli uomini impegnati nelle ricerche, attivi con ogni mezzo in un raggio ampio che va dal mare alle colline, in una zona di confine”, spiega Di Muro. Le ricerche proseguono senza sosta.

Nella foto, Ricerche del bimbo scomparso dal camping di Latte, Ventimiglia. Nel riquadro il piccolo Alain – Vigili del Fuoco

