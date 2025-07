“Terre di Aci” in onda Domenica 13 luglio su La7 in puntata dedicata alla Sicilia con “Bell’Italia in viaggio”

Condividi questo articolo?

Domenica 13 luglio 2025 alle 16:10, sulla rete televisiva nazionale La7, andrà in onda programma “Bell’Italia in viaggio”, che trasmetterà i servizi realizzati tra i territori di Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde. La puntata, che aveva visto la troupe televisiva muoversi tra il 30 giugno ed il 2 luglio nelle terre di Aci alla scoperta di luoghi identitari culturali e paesaggistici che fanno la storia del territorio jonico-etneo, resterà disponibile on line tramite il portale del canale La7. Gli operatori hanno scandagliato il comprensorio acese, seguendo l’attore Fabio Troiano muoversi tra le tappe individuate dal GAL Terre di Aci in accordo con i sindaci coinvolti, tra i quali particolare accoglienza ai professionisti impegnati è stata riservata dal primo cittadino di Valverde, Domenico Caggegi, all’arrivo.

Tra gli spunti su cui si focalizza la trasmissione, i percorsi virtuosi di Aci Bonaccorsi, il Santuario di Maria Santissima a Valverde, i limoneti di Pozzillo e le Chiazzette di Acireale, ma anche la Biblioteca e Pinacoteca Zelantea e l’iconica Basilica di San Sebastiano, riprendendo poi via droni molteplici scorci, tra i quali il crostone mozzafiato della Riserva naturale della Timpa. Grande spazio anche all’eredità artistica del Museo del Carretto Siciliano e della pittrice Nerina Chiarenza ad Aci Sant’Antonio, così come a luoghi storici come Palazzo Riggio e il Chiostro del Municipio di Aci Catena.

Il GAL Terre di Aci continua così a spingere la progettazione rivolta alla promozione del territorio delle Aci ed in particolare alla rigenerazione integrata del comparto limonicolo locale, aspetto identitario e ragione di sviluppo per l’indotto. Le continue proposte, molte delle quali seguiranno prossimamente, attengono a più ampio raggio al progetto di promozione denominato “Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dele Aci, attraverso esperienze immersive, la scoperta delle origini, il cinema e la fotografia, in acronimo ECO, ossia Esperienze, Cultura e Origini dei prodotti agroalimentari”, finanziato tramite la misura con DRS N.5525 del 30/06/2025 del servizio 3 Leader del Dipartimento dell’Assessorato regionale alla Agricoltura e pesca.

“Dal progetto, per il quale esprimo grande soddisfazione per il lavoro profuso, scaturiscono molteplici iniziative che prenderanno vita le prossime settimane nelle terre di Aci” – afferma Roberto Barbagallo, presidente del GAL Terre di Aci e sindaco di Acireale. Tra queste, promozioni multimediali, attività di divulgazione e promozione, nonché una mostra della durata di 7 giorni che riguarderà l’esperienza di numerosi storici viaggiatori o autori stranieri in Sicilia soggiornanti nel territorio etneo e acese in versione avatar.

Grazie al progetto Eco, vi sarà inoltre spazio anche per giornate di studio sulla storia del cibo, show cooking e cinque differenti conferenze itineranti nei comuni del GAL Terre di Aci: ad Acireale, in una data tra il 2 e il 10 agosto, sulle “Specie alimentari spontanee del territorio etneo”; il 25 agosto nel Palazzo delle Conchiglie a Valverde su “Specie alimentari spontanee del territorio etneo”; il 23 agosto nell’aula consiliare del comune di Aci Catena su “Cibo Sano: dal Grano Antico al Lupino e al Limone dell’Etna IGP”; l’1 Agosto ad Aci Sant’Antonio nell’arena della villa comunale sulle “Attestazioni di Produzione di Vino e Grano nelle Terre delle Aci in età Greca e Romana” ed infine il 29 agosto ad Aci Bonaccorsi nel Palazzo Cutore sulla “Dominazione Araba in Sicilia e la sua Influenza sulla Dieta Mediterranea”.