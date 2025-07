SVIET MARGOT: in radio e in digitale “TRAMONTO ROSSO KEROSENE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Tramonto Rosso Kerosene”, il nuovo singolo degli SVIET MARGOT.

“Tramonto Rosso Kerosene”, il terzo singolo della band, mescola sonorità pop rock ed elettroniche in un mix frizzante, ballabile e ironico. Con un ritornello travolgente, il brano è pronto a far cantare e riflettere. Il testo, interamente in italiano, affronta il tema dell’inquinamento in chiave sarcastica e provocatoria: si parla di discariche abusive, cieli spettacolari (ma tossici), pesci radioattivi e di un tramonto illuminato dai fumi industriali, osservato con nostalgia per un passato in cui tutto sembrava più innocente. Un contrasto tra sonorità leggere e contenuti pungenti che incarna perfettamente l’anima degli Sviet Margot: energia, autenticità e uno sguardo critico sul mondo che ci circonda. Spiega Tiziana Giudici a proposito della nuova release: “Il nostro terzo singolo è un brano originale ironico, pungente ma sempre allegro. Il testo parla dell’inquinamento visto da chi lavora da moltissimi anni nel settore ambientale, industriale e delle energie rinnovabili. Ho voluto parlare di ciò che spesso si vede in Italia, ma far vedere anche come altri paesi gestiscono i siti industriali, direi un pò meglio. Nel video vi è alternanza di siti industriali ed impianti eolici che ben si inseriscono nel paesaggio naturale dell’Olanda, dove tecnologia e natura risultano essere in armonia. Verissimo! L’idea del balletto di Stanlio e Ollio nasce dal voler ricordare le giornate serene di un passato forse è più spensierato dei giorni d’oggi. Preparare il balletto è stato divertente, e sapevamo che lo avremmo reso altrettanto spassoso e buffo durante le riprese del video, confidavamo nella mia (Tiziana) naturale goffaggine come ballerina!! Ci siamo divertiti molto durante le riprese del video, tra i cowboy che suonano con noi ci sono anche il nostro batterista della Luca Iovieno (il cattivo col fucile) e il nostro nuovo chitarrista Lorenzo Ventura (il cowboy sempre allegro).”

Biografia

Pubblicità

SVIET dal russo “Luce”, MARGOT la sexy donna di Lupin III. Gli Sviet Margot sono una band romana attiva da molti anni, caratterizzata da una sensuale voce femminile, cristallina, a tratti lirica e grintosa, su una base musicale energica e frizzante, che si esprime nel genere Pop Rock ed ammicca al Jazz, al Progressive e al J Rock. La band ha all’attivo tre album “Spiriti di Luce” (2013), “Glance to Infinity” (2016) e “Into the Badlands” (2023).

Il singolo “Calore” (dall’album “Spiriti di luce”), è stato scelto dalla Warner Records nel film prodotto dalla 20th Century Fox “Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato”.

Gli Sviet Margot hanno condiviso il palco con importanti nomi internazionali come Poets of the Fall, Guano Apes e The 69 Eyes.