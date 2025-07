Serradifalco (CL), Presentata la settima edizione di “Performare Festival”

Condividi questo articolo?

Al via a Serradifalco (Caltanissetta), la settima edizione di Performare Festival che quest’anno ha come tema Corpo Universo, che ha l’obiettivo di porre il concetto di corpo come punto di origine, memoria vivente, archivio in continua evoluzione e strumento di espressione creativa.

Il Festival prende ufficialmente il via con un’anteprima, in programma dal 26 al 31 luglio, che tornerà con la sua programmazione dal 1° al 6 settembre 2025. Il progetto – che quest’anno, oltre a svolgersi a Serradifalco coinvolgerà diversi spazi del comune di Montedoro – continua a valorizzare la danza contemporanea e la ricerca artistica con performance, residenze creative, workshop e incontri, coinvolgendo artisti e artiste che abiteranno diversi luoghi delle due città.

Spiegano le direttrici artistiche Simona Miraglia a Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade: “Gli artisti che ospiteremo quest’anno orbitano intorno a due piccoli comuni dell’entroterra siculo, creando pian piano un dialogo gentile con i luoghi attraversati e le persone incontrate. La Sicilia è un luogo dove ogni cammino scorre lento. La lentezza può essere logorante quando si parla di cambiamenti, ma possiede anche la qualità di fare luce su ciò che è nuovo, per osservarlo con il giusto tempo. Noi è di questo illuminare le cose che ci vogliamo occupare. Perseverare per lasciare un segno, per dirsi che l’arte è il mezzo con cui gli esseri umani si intendono prima del linguaggio. Tornare al corpo significa ritrovare una radice, una realtà tangibile, uno strumento e insieme un intermediario tra la sorgente creativa e l’essere umano. Il corpo è la casa di cui tutti disponiamo, e la danza è il luogo privilegiato dove si manifesta il dialogo. Con il nostro corpo siamo custodi — a volte inconsapevoli — di un sapere remoto, in costante trasformazione. Un documento vivo e prezioso del presente”.

Pubblicità

Condividi questo articolo?