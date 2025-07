Scuolabus ribaltato a Palermo, a bordo in 21. Il mezzo non aveva revisione e assicurazione

Condividi questo articolo?

Un incidente che avrebbe potuto avere ben più drammatiche conseguenze si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi in via Ruffo di Calabria quando uno scuolabus si è ribaltato. A bordo oltre l’autista un’educatrice e 21 bambini. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con i Vigili del Fuoco intervenuti alle 14.50 per estrarre dalle lamiere un bambino ferito e rimasto incastrato nel mezzo. Il bilancio sembra sia di sei feriti: l’autista del mezzo, l’educatrice e quattro bambini. Pare che nessuno versi, fortunatamente, in gravi condizioni.

La Polizia Locale si è subito recata sul posto e dalle prime verifiche pare che il pulmino avesse l’assicurazione scaduta già da marzo 2025 e, peggio, la revisione scaduta da marzo 2018. A determinare l’incidente la rottura dei freni lungo la discesa. Il mezzo è stato poi rimosso con l’ausilio di una gru dei Vigili del Fuoco e sequestrato dall’Autorità Giudiziaria.