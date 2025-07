Schianto in scooter nel messinese, morti due 17 enni

Condividi questo articolo?

Mattia Caruso e Simone Marzullo sono i due ragazzi di appena 17 anni morti nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto dopo che il loro scooter si è scontrato con un’auto. A seguito dello scontro, avvenuto in una via centrale della cittadina messinese i due giovanissimi sono stati sbalzati dal loro mezzo per poi finire contro un muretto.

L’auto invece dopo un testacoda si è schiantata contro un albero. Ferito il conducente poi condotto in ospedale per accertamenti e per essere sottoposto agli esami per l’accertamento di eventuali presenze in corpo di alcool o stupefacenti.

