Scherma U20: il CUS Catania è secondo in Italia nella spada a livello giovanile

Condividi questo articolo?

Il Cus Catania è ancora una volta uno dei migliori vivai della scherma italiana. Lo certifica la classifica per società 2024/25 predisposta dalla Federazione Italiana Scherma relativa ai risultati conseguiti nel Gran Premio Giovani (che accoglie le categorie Cadetti e Giovani nazionali, rispettivamente U17 e U20), che vede gli schermidori del Centro Universitario Sportivo etneo al secondo posto nella spada con 1035,233 punti (dietro al Circolo schermistico forlivese con 1073,387). Risultato che segue il tracciato avviato lo scorso anno quando per questa categoria, il Cus Catania aveva chiuso la stagione 2023/24 in vetta alla classifica tra le società e i club di scherma certificati dalla Fis.

Per il secondo anno consecutivo la scherma giovanile U20 targata Cus Catania sale sul podio.

Nella classifica totale che include i risultati ottenuti nelle tre armi (fioretto, spada e sciabola), il Cus Catania si posiziona al 9° posto con 1039,463 punti complessivi. Tenuto conto che la specialità cusina è la spada, che a tutt’oggi sono pochi gli schermidori che tirano di fioretto e che non viene praticata la sciabola, non è un risultato scontato.

Pubblicità

La posizione di alta classifica nella specialità spada non è isolata giacché prosegue il percorso avviato sin da quando Luigi Mazzone era alla guida del Centro Universitario Sportivo etneo, ora a capo della Federazione Italiana Scherma, che consolida quanto di buono maturato finora con gli atleti che si allenano tutti i giorni nella “Sala Timmonieri” del PalaArcidiacono, e affonda le sue radici nella stagione 2022/23 quando il Cus Catania risultò la migliore società di scherma per la spada nella categoria GPG (Gran Premio Giovanissimi) riservato agli schermidori dai 10 ai 14 anni. E replicò la prima posizione anche l’anno successivo per la stagione 2023/24 con la categoria U20.

Quegli stessi atleti, cresciuti nell’età e avanzati di categoria, continuano a dare prova delle loro capacità sia a livello individuale che nelle prove di squadra. Un risultato che incornicia il lavoro curato nei particolari dai tecnici coadiuvati dalla preparatrice atletica e dal fisioterapista, che suggella il legame che il Cus Catania ha affermato nel tempo con la Federazione Italiana Scherma nel principio di proficua collaborazione tra le due realtà sportive. Sinergia che è stata rinnovata durante l’incontro tra Massimo Oliveri presidente Cus Catania e Luigi Mazzone presidente Fis.

Il riconoscimento ottenuto dalla classifica per società 2024/25 rappresenta una soddisfazione enorme per il movimento schermistico cusino, per i tecnici e gli atleti veri protagonisti del risultato meritato.

È grande la contentezza di Massimo Oliveri che commenta: “Da ex schermidore tesserato Cus Catania, ma soprattutto da presidente del Centro Universitario Sportivo etneo dove questi atleti si allenano, sono orgoglioso di tutti loro e di questo risultato che si sono meritati. Essere rimasti nella parte più alta della classifica nella categoria U20 per il secondo anno consecutivo, dimostra la bontà del lavoro avviato da tempo. Una posizione che ci onora. Ciò testimonia la crescita costante di un vivaio che gara dopo gara, anno dopo anno, continua a regalare sempre grandi soddisfazioni. È il risultato che premia i nostri spadisti, artefici e interpreti della disciplina sportiva. Sarà anche l’ulteriore sprone per quelli più piccoli che potranno prendere esempio da chi è stato protagonista”.

Condividi questo articolo?