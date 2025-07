Sant’Angelo di Brolo (ME). Nebrosport protagonista tra Giardinello e Caltanissetta

Condividi questo articolo?

Sant’Angelo di Brolo (ME), 30 giugno 2025 – Fine settimana di doppio impegno per la Scuderia Nebrosport, protagonista su due fronti tra rally e slalom. Il team ha affrontato con grinta e determinazione sia il Rally di Caltanissetta, valido per la Coppa Italia Rally, che lo Slalom di Giardinello, appuntamento di spicco del Campionato Siciliano Slalom e della Coppa Quinta Zona.

Nel rally nisseno, l’equipaggio composto da Carmelo Galipò e Antonino Marino, a bordo della Skoda Fabia RS di classe Rally2-R5, ha chiuso la gara con un positivo nono posto assoluto e il secondo posto nella classifica Over 55. Dopo un’ottima partenza nella giornata di sabato, la prestazione è stata condizionata da una errata scelta delle gomme nella seconda giornata, che ha compromesso il potenziale risultato finale. Nonostante ciò, Galipò ha raccolto punti importanti per la classifica Over 55, che gli consentono di mantenere la leadership del campionato in vista dei prossimi, decisivi appuntamenti.

Sul fronte slalom, riflettori puntati su Biagio Meli, che al volante della sua Fiat Uno Turbo di classe S7 ha offerto una prestazione impeccabile. Il pilota ha centrato un risultato di rilievo: un eccellente ottavo posto assoluto, oltre al primo posto di classe e di gruppo, nello Slalom di Giardinello. Un piazzamento che conferma la sua continuità di rendimento ad alti livelli e rafforza ulteriormente la sua posizione sia nella Coppa Quinta Zona che nel Campionato Siciliano Slalom.

Un altro fine settimana di adrenalina e risultati per la Scuderia Nebrosport, che continua con determinazione a essere protagonista su ogni specialità, tra i tornanti delle prove speciali e tra i birilli degli slalom siciliani.