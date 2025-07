Condividi questo articolo?

Dal 4 al 6 luglio 2025 San Cipirello (PA) ospita la seconda edizione del Sicilia Gourmet 2.0, manifestazione promossa dall’Associazione Cresciamo Insieme APS con il patrocinio del Comune di San Cipirello e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

L’iniziativa propone tre giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche siciliane, con momenti di intrattenimento culturale e musicale. Tra gli ospiti attesi, artisti di rilievo nazionale come Massimo Di Cataldo, Mauro Repetto, Lidia Schillaci e Matteo Becucci. Un evento che unisce promozione del territorio, tradizione e spettacolo.

“Dopo la grande soddisfazione per la prima edizione, il nostro obiettivo con questa seconda edizione, è cercare di migliore ancora per mettere in mostra il patrimonio enogastronomico e archeologico del territorio, insieme alle tradizioni che fanno dello Iato una vera e propria eccellenza. Ci saranno anche degli spettacoli che allieteranno le serate per un momento di aggregazione”, Vito Cannella, Sindaco di San Cipirello.

“È un onore, dopo il successo dello scorso anno, per noi essere arrivati alla seconda edizione di un evento che non solo vuole promuovere i prodotti enogastronomici, ma tutto il territorio dello Iato, dichiara il Vicesindaco di San Cipirello, Vincenzo Randazzo.

“Seguendo una linea simile a quella dello scorso anno, – spiega Marco Vassallo, Presidente dell’Associazione Cresciamo Insieme Aps – abbiamo deciso di valorizzare ancora di più le eccellenze del nostro territorio attraverso la “Box dello Jato”, una scatola che racchiude i sapori autentici della nostra terra. Un modo concreto per far conoscere i nostri prodotti anche al di fuori dei confini locali e per sostenere i produttori che ogni giorno portano avanti tradizioni e qualità. La manifestazione, però, non sarà solo un’occasione dedicata al buon cibo: ci saranno anche spettacoli live, intrattenimento e artisti di fama nazionale che renderanno queste tre serate un’esperienza da vivere con gusto. Tra i momenti più attesi della domenica, uno speciale show cooking con lo chef Rosario Matina incanterà il pubblico con ricette e sapori d’eccellenza. A seguire, emozioni e talento saliranno sul palco con l’esibizione di Palumbo Samuele, vincitore della decima edizione di “Tu Sì Que Vales”. A chiudere la serata, l’energia travolgente dei Fratelli Ancona DJ farà ballare tutti fino a tardi, trasformando la piazza in una grande festa sotto le stelle.”