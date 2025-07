“SalinaDocFest 2025”: i film in concorso

Condividi questo articolo?

Il SalinaDocFest si conferma laboratorio creativo e spazio di riflessione civile. Il cuore della XIX edizione è racchiuso nel tema “Nuove parole / Nuove immagini”, filo conduttore che accomuna le opere in concorso e il nuovo progetto di approfondimento che arricchisce il programma 2025. A tale proposito, tra le novità più rilevanti di quest’anno, il festival inaugura una serie di Podcast di approfondimento curata dalla prof.ssa Federica Rossi, docente di didattica della lingua e letteratura italiane all’Università di Ginevra, che nelle sue ricerche approfondisce le relazioni fra cinema e letteratura, cinema e arte.

Disponibili su Spotify i podcast offrono un’occasione preziosa per entrare nel cuore dei film in concorso, grazie a uno sguardo critico e attento che coniuga analisi tecnica, sensibilità linguistica e riflessione sul linguaggio cinematografico. Ogni episodio si apre con una presentazione dell’autore o autrice attraverso il proprio percorso biografico e artistico, per poi approfondire le origini del film, il legame con il tema scelto, le scelte stilistiche e il messaggio che l’opera vuole comunicare. Il dialogo si allarga infine al tema portante di questa edizione, “Nuove parole / Nuove immagini”, e al concetto di cinema come mestiere dell’immaginario, da sempre caro al SalinaDocFest.

Ad accompagnare ogni episodio c’è la musica tratta dalla sigla ufficiale del festival, un brano originale composto da Giuliano Taviani e Carmelo Travia per il documentario Ritorni di Giovanna Taviani, che restituisce un’identità sonora riconoscibile e profondamente legata allo spirito del festival.

I DOCUMENTARI IN CONCORSO AL SALINADOCFEST 2025

Tutti i film saranno proiettati presso il Centro Congressi di Malfa, il 16 e 17 luglio, a partire dalle ore 18:00.

Come da tradizione, i film concorreranno al Premio Palumbo al miglior documentario e al Premio MediaFenix per il miglior montaggio.

Durante le proiezioni, il pubblico presente avrà inoltre la possibilità di esprimere il proprio voto per decretare il vincitore del Premio Signum del pubblico, un riconoscimento che ogni anno celebra il film più amato e condiviso dagli spettatori dell’isola.

La giuria del festival è composta dalla giornalista e scrittrice Luciana Capretti, dal regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dal tecnico del suono Maricetta Lombardo.

Real

di Adele Tulli

Mercoledì 16 luglio, ore 18:00

Un viaggio visionario nell’iper-realtà contemporanea: tra cybersessualità, sorveglianza, corpi digitali e solitudine algoritmica, Real esplora la trasformazione della percezione umana nell’era iperconnessa. Un documentario sperimentale che ci interroga su cosa significhi essere umani oggi.

Tineret

di Nicolò Ballante

Mercoledì 16 luglio, ore 20:00

Andrei, giovane moldavo nella periferia romana, sogna la musica ma si scontra con la realtà dura del lavoro e della famiglia. Un racconto intimo, autentico e toccante sull’identità, la fatica quotidiana e la speranza che si fa resistenza.

L’occhio della gallina

di Antonietta De Lillo

Mercoledì 16 luglio, ore 21:30

Il diario pubblico e privato di una cineasta costretta a lottare contro l’industria per difendere la propria opera. A partire dalla vicenda de Il resto di niente, De Lillo ripercorre due decenni di esclusione e ostacoli, raccontando con lucidità il lato invisibile del mestiere d’autore.

No More Trouble

di Tommaso Romanelli

Giovedì 17 luglio, ore 18:00

Un’onda assassina, un padre scomparso, una lettera ritrovata. Venticinque anni dopo la tragedia in mare, il figlio Tommaso cerca le parole e le immagini per raccontare chi era davvero suo padre, Andrea Romanelli. Un documentario struggente sul senso della perdita e sulla forza della memoria.

Fratelli di culla

di Alessandro Piva

Giovedì 17 luglio, ore 20:00

Un viaggio dentro uno dei capitoli più dimenticati della storia italiana: i brefotrofi. A Bari, migliaia di bambini furono accolti (o sottratti) in strutture statali. Piva ricostruisce quelle vite attraverso immagini d’epoca e testimonianze toccanti, mostrando il trauma e la forza della ricerca di sé.

Il cassetto segreto

di Costanza Quatriglio

Giovedì 17 luglio, ore 21:30

Un archivio, una figlia, un padre: Giuseppe Quatriglio, giornalista e intellettuale, rivive nei filmati, suoni e fotografie raccolti dalla figlia Costanza. Un viaggio nella storia d’Italia vista da Palermo, tra incontri straordinari, memorie familiari e identità culturale. Un atto d’amore e di resistenza.

Questi sei titoli compongono il concorso ufficiale della XIX edizione del SalinaDocFest. Ogni film sarà al centro di una conversazione con i registi all’interno di incontri dedicati durante il festival.

Il ciclo Voci DOC – La voce del documentario di Federica Rossi vuole così offrire, a quanti non avranno la possibilità di partecipare o a coloro che vorranno sapere di più di ogni opera prima o dopo la visione, uno strumento utile per leggere e interpretare il mondo e il linguaggio documentaristico di ogni autore coinvolto.