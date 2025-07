Russia, aereo con 49 persone a bordo scomparso da radar: trovata fusoliera in fiamme

Condividi questo articolo?

Sull’Antonov-24 dell’Angara Airlines, che non è riuscito a mettersi in contatto con il punto di controllo designato a pochi chilometri dell’aeroporto di Tynda, anche due bambini

Ritrovata la fusoliera in fiamme dell’aereo scomparso dai radar in Russia, nella regione dell’Amour. A individuarla “un elicottero Mi-8 della Rosaviatsiya (l’autorità russa per l’aviazione civile), ha confermato via Telegram il ministero russo delle Emergenze. A bordo del volo di linea, un Antonov-24, 49 persone tra cui due bambini.

La notizia della scomparsa dai radar dell’aereo era stata confermata via Telegram dal governatore della regione, Vassili Orlov, dopo le notizie diffuse dai media russi.

Pubblicità

L’aereo era in volo tra Blagovechtchensk e Tynda. “Un aereo, un An-24 dell’Angara Airlines, non è riuscito a mettersi in contatto con il punto di controllo designato a pochi chilometri dell’aeroporto di Tynda”, cittadina dell’estremo oriente russo, aveva riferito la Tass, secondo cui a bordo del velivolo ci sono anche due bambini.

Condividi questo articolo?